PS5 vola nelle vendite, già battuta PS4

Non è ancora passato un anno esatto da lancio di PlayStation 5, e da quel giorno è diventato sempre più difficile trovare una console disponibile all’acquisto. Ad oggi non sappiamo ancora quando si equilibrerà la situazione scorte di PS5, ma nonostante questa problematica non da poco, la nuova macchina di Sony sta facendo sfaville. Proprio di recente Famitsu ha condiviso i dati di vendita giapponesi aggiornati, sottolineando come la console Sony stia viaggiando su numeri da record.

Come viene pubblicato in un articolo di Famitsu, tradotto poi da Gematsu, veniamo a scoprire come in data 5 settembre, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment ha venduto la bellezza di 1.012.656 unità in Giappone: 847.421 unità per quanto riguarda il modello standard e 165.235 unità per l’edizione digitale. Numeri davvero impressionanti se si pensa che PS5 è sul mercato da nemmeno un anno ed è parecchio complicato acquistarne una.

Questi numeri vanno anche a confermare il superamento delle vendite di PS5 nei confronti di Ps4, con la console Sony di scorsa generazione, uscita in Giappone a febbraio 2014, che era riuscita a raggiungere il milione di unità vendute non prima di gennaio 2015. A questi dati vanno aggiungersi le vendite di quello che, attualmente, è il gioco più venduto su PlayStation 5 in Giappone, ovvero Resident Evil Village con le sue 67 mila copie fisiche vendute ad oggi.

Sembra quindi che in Giappone PS5 stia letteralmente volando nonostante le poche scorte, e anche un po’ in tutto il resto del mondo la situazione non è tanto diversa. Ci chiediamo come si comporterebbe la console Sony nelle vendite se la carenza dei componenti non fosse esistita, cosa che ci auguriamo che possa terminare al più presto possibile.