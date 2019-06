PS5 e Xbox Scarlett: Michael Pachter ci dice qual è il prezzo, secondo la sua previsione

PS5 e Xbox Scarlett costeranno 500 dollari? Secondo Michael Pachter no: ecco qual è il prezzo delle due console secondo le previsioni del noto analista.

PS5 e Xbox Scarlett (o, per essere più precisi, Project Scarlett) sono sempre più vicini e, per quanto manchino ancora moltissimi dettagli, gli appassionati di tecnologia e videogame non vedono l’ora di avere tra le mani le nuove console di Sony e Microsoft. Ovviamente, prima di ciò, sarà necessario pagarle: la domanda quindi è, quanto costeranno?

Le specifiche annunciate fino questo punto mettono in mostra due macchine da gioco di tutto rispetto ed è facile pensare che le due home console puntino a circa 500 dollari (che come sempre si tramuterebbero direttamente in 500 euro). C’è però una persona che non è affatto d’accordo con questa previsione: Michael Patcher, noto analista dell’industria. La redazione di Gamingbolt ha contattato Patcher per chiedere la sua opinione sull’argomento e questa è la sua risposta: “Le specifiche suggeriscono 500$ circa, ma la mia previsione è che Microsoft annuncerà 399$ e Sony seguirà tale linea”.

Ovviamente si tratta solo di previsioni e non di informazioni ufficiali. Per quanto riguarda le dichiarazioni delle due compagnie in merito al prezzo, sappiamo già che PS5 avrà un costo “attraente” dal punto di vista del consumatore, sopratutto considerando le specifiche: il che potrebbe voler dire qualsiasi cosa.

Microsoft, invece, ha ammesso che il prezzo della console è un elemento molto importante per tanti giocatori: attualmente la società ha un prezzo generico in mente e vuole condividere un valore preciso il prima possibile così da permettere agli acquirenti di prendere una decisione.

Diteci, voi quale pensate sarà il prezzo di PS5 e Xbox Scarlett? È un fattore molto importante, oppure avete già deciso che le acquisterete fin dal D1, indipendentemente dalla cifra da sborsare?