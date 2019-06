Quake 2 RTX è disponibile gratis su Steam da ora

Quake 2 RTX è finalmente disponibile su Steam e sul sito ufficiale di Nvidia, vediamo nel dettaglio cosa otteniamo con la versione gratuita.

Nulla vende le nuove schede grafiche quanto i vecchi giochi. In parte è una questione di fattore nostalgia, ma è anche legato al fatto che avere un punto di riferimento rende più facile dimostrare i benefici di possedere ciò che la compagnia vuole venderti. Per questo motivo, Lightspeed Studios di Nvidia ha rilascio Quake 2 RTX.

Quake 2 RTX è stato annunciato durante il Computex 2019 da Jeff Fisher, vice presidente senior di Nvidia. Come sappiamo, è stata resa disponibile una versione gratuita per tutti i giocatori la quale contiene tre livelli del gioco. Se si vuole avere accesso all’intera campagna single player e alla modalità multiplayer, è necessario possedere la versione originale di Quake 2: se l’avete già, otterrete Quake 2 RTX senza costi aggiuntivi.

Quake 2 RTX offre varie migliorie, ma al tempo stesso impone dei limiti per la modalità multigiocatore:

A causa delle risorse limitate destinate al supporto dei server, potrebbero esserci dei problemi nel tentativo di connessione

L’esperienza di gameplay in multiplayer potrebbe subire variazioni rispetto al single player

I razzi e altri oggetti potrebbero scomparire in certe pozze d’acqua, le quali erano opache nell’originale Quake 2

Le pistole lanciarazzi non saranno disponibili

Le mod o le mappe personalizzate potrebbero essere incompatibili con Quake 2 RTX

La presenza di qualche limitazione non è strana, visto che non si tratta di un vero e proprio remaster ma di un titolo gratuito offerto per testare le proprie nuove schede grafiche RTX. Quake 2 RTX è scaricabile direttamente dal sito di Nvidia oppure da Steam. Il costo della versione originale è di soli 4.99€: un ottimo prezzo per vedere un po’ di ray-tracing all’opera, senza dimenticarsi che si ha la possibilità di giocare un pezzo di storia dell’industria videoludica.