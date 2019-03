Rad: il nuovo gioco di Double Fine su Switch, PS4, PC e Xbox One

RAD è il nuovo gioco di Double Fine e Tim Schafer: controllando un personaggio in grado di mutare, dovremo sopravvivere in un mondo in rovina.

Il Nintendo Direct è concluso e abbiamo potuto ammirare molti giochi, alcuni dei quali mai annunciati prima. Tra questi, abbiamo avuto modo di scoprire qual è il prossimo progetto della mitica Double Fine, guida da Tim Schafer, storico nome dietro titoli come Grim Fandango e Day of the Tentacle. Si chiama RAD ed è sviluppato su Unreal Engine. Questo nuovo gioco sarà pubblicato da Bandai Namco e, su Nintendo Switch, arriverà nell’estate di quest’anno.

RAD è un gioco d’azione, con visuale dall’alto, che ci mette al comando di un personaggio in grado di mutare (da qui il nome, Rad, radiazioni). L’ambientazione è un mondo in rovina che, per ben due volte, è stato distrutto. In quel che resta della Terra, dovremo combattere con una mazza ma anche con i “regali” delle radiazioni: ogni mutazione ci darà accesso a poteri speciali come attacchi ad area, il volo o la generazione di minion, pronti a difenderci.

“Siamo davvero felici di poter svelare finalmente RAD e la post-post-apocalisse a tutti i fan di BANDAI NAMCO Entertainment nel mondo”, ha dichiarato Hervé Hoerdt, SVP of Digital and Marketing BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “RAD è una fantastica aggiunta alla nostra crescente famiglia di giochi sviluppati esternamente al Giappone, grazie a una storia unica, una serie di personaggi interessanti e quel fascino distintivo dei pluriacclamati sviluppatori statunitensi di Double Fine”.

“Il team di Double Fine e BANDAI NAMCO hanno collaborato duramente per ottenere RAD insieme e non vediamo l’ora che le nostre community possano immergersi nelle lande devastate di questa avventura”, ha dichiarato Lee Petty, Project Lead. “Speriamo che i fan apprezzeranno il gioco almeno tanto quanto ci è piaciuto realizzarlo”.

Il gioco sarà disponibile anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate di questa nuova proposta di Double Fine e Tim Schafer? RAD vi intriga, oppure speravate in qualcosa di diverso?