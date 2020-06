Ratchet e Clank Rift Apart, un grandissimo ritorno su PS5

Ratchet e Clank Rift Apart è il prossimo capitolo della serie Insomniac destinato ad arrivare su PS5. Un trailer dimostrativo e un filmato di gameplay sono stati mostrati nel corso dell’evento “PS5 – Il futuro del gioco” voluto da Sony per presentare i titoli della prossima next-gen che si è tenuto l’11 giugno.

I filmati hanno mostrato il ritorno del dinamico duo di protagonisti su PS5 ma con un colpo di scena finale, una versione all’apparenza femminile di Ratchet. Uno dei concept principali del gioco è infatti quello delle dimensioni parallele: questo permetterà in Ratchet e Clank Rift Apart di muoversi non solo tra un pianeta e l’altro più velocemente ma anche all’interno dello stesso. Il concetto di portali dimensionali, inoltre, pare si applicherà direttamente al gameplay.

Nel corso del filmato è stato mostrato, infatti, come questi portali potranno essere utilizzati all’interno del gioco, come ad esempio evocando alleati da altri pianeti o spostarsi in epoche differenti della stessa ambientazione. Il titolo vuole anche dimostrare probabilmente le capacità di I/O dell’SSD di PS5 riuscendo a caricare in maniera istantanea differenti livelli come promesso dalle potenzialità del nuovo componente hardware. Per il resto il filmato ha mostrato la tipica azione in stile Ratchet e Clank ad alto tasso di adrenalina e con un sovraffollamento su schermo di nemici e un vasto arsenale a disposizione dei protagonisti. Come tutti i giochi della serie di Insomniac anche questo capitolo sarà un’esclusiva per PS5.

Ratchet e Clank aveva debuttato su PlayStation 2 nel 2001 e l’ultimo capitolo risale al 2016 quando uscì su PlayStation 4 con un soft reboot apparso in contemporanea al film distribuito al cinema.