Il mercato dei videogiochi è abituato a cifre da capogiro, ma quello che sta facendo Resident Evil Requiem in queste settimane sta lasciando a bocca aperta anche gli analisti più esperti del settore. Capcom ha finalmente diffuso i dati di vendita ufficiali attraverso un comunicato stampa firmato direttamente dal Presidente e COO Haruhiro Tsujimoto, e i numeri parlano chiaro: il survival horror ha superato la soglia dei 6 milioni di unità vendute su tutte le piattaforme, includendo sia copie fisiche che digitali. Si tratta del titolo più veloce dell'intera saga a raggiungere questo traguardo, un record che assume ancora più peso considerando che il gioco non ha ancora completato il suo primo mese sul mercato.

Per contestualizzare la portata di questo risultato, basta guardare ai predecessori diretti: Resident Evil 7, uscito nel 2017, ha accumulato circa 16,4 milioni di copie nel corso degli anni, mentre Resident Evil Village si attesta intorno ai 13,5 milioni dal 2021. Anche i remake moderni hanno performato egregiamente, con RE2 a 16,8 milioni, RE3 a 10,9 milioni e RE4 a 12,2 milioni di unità. Requiem si inserisce in questo contesto con una velocità di adozione che nessun capitolo precedente aveva mai mostrato, segnalando un ampliamento significativo della base di giocatori attivi del franchise.

Non è solo una questione di vendite: Resident Evil Requiem ha scalato fino alla seconda posizione nel ranking degli user score di Metacritic, superando uscite di rilievo in un mese di marzo particolarmente denso di grandi release. La community si è espressa con entusiasmo, e il passaparola continua ad alimentare l'interesse attorno al titolo anche a distanza di settimane dal lancio. Un dato che raramente si vede in un'industria dove i picchi di attenzione tendono a svanire rapidamente dopo il day one.

"Questo è il titolo della serie ad aver raggiunto il traguardo dei 6 milioni di unità nel minor tempo in assoluto." — Haruhiro Tsujimoto, Presidente e COO di Capcom

Il comunicato ufficiale non si limita ai numeri, ma apre anche uno sguardo sul futuro del supporto post-lancio. Capcom ha confermato che sono in lavorazione contenuti aggiuntivi e supporto continuativo per il gioco, alimentando le speculazioni su possibili DLC. I fan si dividono tra chi spera in un approfondimento della vita privata di Leon Kennedy negli anni recenti e chi vorrebbe espansioni che esplorino ulteriormente il personaggio di Grace Ashcroft, al centro delle discussioni più accese della community.

Sul fronte degli anniversari, Capcom ha ricordato che il 22 marzo segna un importante traguardo per la serie: i 30 anni di Resident Evil. Per celebrare l'occasione, la casa di Osaka ha anticipato una serie di iniziative che includono una collaborazione con Universal Studios Japan legata proprio a Requiem, oltre a concerti orchestrali in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa. Il tono del comunicato lascia intendere che le sorprese non finiscano qui, e i fan più attenti stanno già iniziando a fare previsioni sul prossimo remake in cantiere.

A chiudere il cerchio arriva una nota curiosa direttamente dal mondo degli sviluppatori: Hideki Kamiya, regista dell'originale Resident Evil 2, ha dichiarato di avere difficoltà a dormire dopo aver visto quanto sia spaventoso Requiem. Una testimonianza inaspettata che, al di là dell'ironia, fotografa bene l'impatto emotivo che il titolo sta avendo anche sui veterani dell'industria. Con il trentesimo anniversario alle porte e i dati di vendita che continuano a crescere, l'inerzia del franchise non sembra destinata a rallentare nel breve periodo.