Avatar di Ospite CPU_Runner #467 0
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ok ma il fatto che pure Kamiya non riesce a dormire per quanto fa paura dice tutto. uno che ha lavorato all'originale, roba da matti
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Avatar di Ospite Port_Pro #525 0
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6 milioni in meno di un mese.. e c'è già gente che specula sul prossimo remake lol la capcom non si ferma mai
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