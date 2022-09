Sono passati diversi mesi, ormai, da quando fu annunciato il remake di Resident Evil 4. La saga survival horror di Capcom si sta sempre più dividendo in due filoni ben distinti: i capitoli principali da una parte e i remake dei grandi classici del franchise dall’altra. Il ritorno di Leon S Kennedy, alle prese con le Plaga del quarto capitolo, era già ventilato da tutta una serie di rumor, ma ora che è ufficiale non ci resta che attendere buone nuove da parte di Capcom.

Approfittando del Tokyo Game Show 2022, Capcom è tornata a parlare del tanto atteso remake di Resident Evil 4. Sebbene le notizie più corpose saranno attese per il prossimo mese, quando verrà trasmesso un nuovo Resident Evil Showcase, la compagnia di Osaka non ha voluto stare con le mani in mano, e ha svelato un’importante novità riguardo allo sviluppo di questo remake del quarto amatissimo capitolo della saga.

La novità è che il remake di Resident Evil 4 non sarà un titolo esclusivamente next-gen, come veniva fatto intuire durante il periodo del suo primo annuncio, bensì oggi scopriamo come il gioco uscirà anche sulle console di scorsa generazione. Nel dettaglio questo nuovo remake, oltre a debuttare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vedrà la luce anche su PlayStation 4. A quanto pare Capcom non è ancora pronta ad abbandonare totalmente le console della generazione precedente.

Purtroppo oltre a questo aggiornamento non ci sono state ulteriori novità, per quelle tocca aspettare fino al prossimo mese, sperando di vedere anche qualche primo spezzone di gameplay approfondito. Nel frattempo, vi ricordiamo che il remake del quarto capitolo di Resident Evil uscirà non prima del prossimo 24 marzo 2023 non solo più su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, perché adesso sappiamo che anche i possessori di PS4 potranno godere di questa nuova uscita.