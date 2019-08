Resident Evil 8 è in sviluppo ed è già giocabile, secondo un’email di Capcom?

Resident Evil 8 è in sviluppo? O si tratta di Resident Evil 3 Remake? Non ci sono certezze, ma qualcosa si sta certamente muovendo.

Una delle grandi sorprese di questo 2019 è stato senza ombra di dubbio Resident Evil 2 Remake. L’operazione commerciale di Capcom era perfettamente sensata, visto che il gioco del 1998 è uno dei preferiti dei fan ancora oggi, ma c’erano molti dubbi, o forse solo timori, sulla riuscita di tale progetto. Invece, la casa di Osaka ha dimostrato di sapere perfettamente quello che stava facendo, riproponendo un classico in chiave moderna. L’eccitazione per nuovi capitoli della serie è quindi salita alle stelle, sia in termini di un remake del terzo capitolo sia per un Resident Evil 8.

Ora, emergono nuove informazioni proprio su quello che sembra un nuovo Resident Evil. Secondo quanto segnalato dal sito biohaze.com, la Division 1 di Capcom, responsabile della serie di Resident Evil e di Devil May Cry, ha inviato un’email agli iscritti giapponesi del programma Resident Evil Ambassadors, affermando di essere in cerca di “tester”. I dettagli sono in realtà molto vaghi e ovviamente non viene citato né Resident Evil 3 Remake né Resident Evil 8, ma è facile intuire che si tratti di uno dei due.

La mail, secondo la traduzione inglese del sito suddetto, afferma che i test avranno luogo l’otto o il nove settembre. Viene richiesto ai partecipanti di aver giocato la serie, anche se non è chiaro quanto profondamente. Capcom afferma che il feedback ottenuto da questi test sarà sfruttato per lo sviluppo del gioco.

Per ora non abbiamo altre informazioni, ma tra circa un mese potrebbero spuntare in rete nuove informazioni tramite gli ormai scontati leak. Diteci, cosa preferireste tra Resident Evil 8 e Resident Evil 3 Remake?