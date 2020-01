Resident Evil Code Veronica Remake: versione PS5 e Xbox Series X immaginate da un fan

Resident Evil è sempre stato nei cuori di molti giocatori, ma negli ultimi anni la saga è riuscita a ottenere un consenso praticamente unanime, sopratutto grazie all’ottimo lavoro svolto con il remake del secondo capitolo. Ora, siamo in attesa del remake del terzo gioco, ma ovviamente ai fan non basta. Un giocatore ha infatti immaginato come potrebbe essere una special edition di Resident Evil Code Veronica Remake per PS5 e Xbox Series X.

Potete vedere l’ottimo risultato ottenuto dal fan nel tweet qui sotto. Come potete vedere, abbiamo un’intera collector edition con tanto di bonus preordine. Possiamo ad esempio vedere tutta una serie di skin dedicate ai due personaggi, armi addizionali, la soundtrack originale e molte skin retro. Si tratta di contenuti perfettamente credibili che abbiamo già visto nei veri remake. Resident Evil Code Veronica Remake includerebbe anche una statuetta di Claire.

So I spent the last couple of days creating a Collectors Edition, Deluxe Edition, Pre-Order Bonus’, & Promotional Material for my own interpretation of a Resident Evil Code: Veronica Remake!

Credit:@Legendary8chaos for Claire’s 3 Bonus Outfits@manueldailly for his Chris Model pic.twitter.com/p44fOgaQV7

— Corey (@CoreyOCroft) January 25, 2020