Shin Megami Tensei 5, Atlus conferma che lo sviluppo del gioco prosegue a pieno ritmo

Shin Megami Tensei 5, il nuovo capitolo della serie di JRPG di Atlus, era stato annunciato nel gennaio del 2017 ma da quel momento non c’erano stati più aggiornamenti sullo sviluppo del nuovo capitolo previsto per Switch. Insieme Metroid Prime 4, il cui progetto è poi ripartito da zero, e Bayonetta 3, il gioco fa parte di quei giochi per la console ibrida Nintendo annunciati ormai qualche anno fa ma poi scomparsi dal radar.

Secondo un’anticipazione che riguarda il prossimo numero della rivista giapponese Famitsu, lo sviluppatore Atlus fa sapere di stare lavorando a ritmo serrato non solo su Shin Megami Tensei 5 ma anche sul nuovo gioco inedito Project Re Fantasy. La conferma sarebbe arrivata da una cartolina di auguri per il nuovo anno recapitata a vari sviluppatori giapponesi in cui veniva fatto sapere che “entrambi Shin Megami Tensei e Project Re Fantasy sono in piena fase di sviluppo”. Shin Megami Tensei 5 è il prossimo capitolo della serie che, prima del successo della serie Persona inizialmente considerata spin off, rappresentava la saga di JRPG principale curata da Atlus tanto che il brand aveva poi dato vita a numerosi episodi e serie secondarie. Tra gli ultimi capitoli arrivati sul mercato occidentale che portano il nome di “Megaten” ricordiamo Shin Megami Tensei Strange Journey (2009) e Shin Megami Tensei 4 (2013), usciti rispettivamente per Nintendo DS e 3DS.

L’altro titolo di Atlus atteso per Nintendo Switch è Project Re Fantasy che era stato annunciato nel dicembre 2016 e realizzato da parte del nuovo team Studio Zero che accoglie anche alcuni sviluppatori dei giochi della serie Persona. Di questo titolo aveva parlato recentemente a Game Informer anche il character designer di Atlus, Shigenori Soejima che aveva dichiarato: “Siamo finalmente arrivati al punto in cui abbiamo una direzione chiara da seguire e stiamo proseguendo proprio su questa linea. Speriamo di poter mostrare al più presto qualcosa a riguardo”.

Nei prossimi mesi, in ogni caso, è atteso l’arrivo di una serie di giochi sviluppati da Atlus. Il 17 gennaio 2020 arriverà su Switch Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, nuovo porting di un titolo per WiiU dove questo JRPG aveva avuto modo di farsi apprezzare, il 20 febbraio è invece in arrivo, al momento solo in Giappone, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, mentre per il mese successivo è prevista l’uscita occidentale di Persona 5 Royal. Molto probabilmente, superata l’ondata di questi titoli, nuovi aggiornamenti potrebbero arrivare su Shin Megami Tensei 5 e Project Re Fantasy.