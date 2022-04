Ultimamente, molte software house stanno facendo trasparire indizi sui nuovi titoli in cantiere grazie ai propri siti ufficiali. Controllando tra le offerte di lavoro, infatti, spesso si scoprono delle chicche interessanti relative ai progetti degli sviluppatori. Oggi è il turno di Sloclap, autori dell’acclamato Sifu, che hanno probabilmente rivelato il loro prossimo progetto proprio tra le offerte di lavoro.

Sloclap, infatti, è alla ricerca di un nuovo Level Designer per la realizzazione di un progetto non meglio definito. È praticamente certo che si tratti di un nuovo titolo ma non è ancora disponibile alcuna informazione in merito. All’interno dell’offerta di lavoro, è possibile leggere che il candidato ideale dovrà avere la conoscenza e passione per le arti marziali. Ciò potrebbe, dunque, indicare che lo studio è al lavoro sul seguito di Sifu. Tuttavia, si potrebbe trattare anche di un titolo totalmente nuovo ispirato dallo stile del loro recente successo.

Sifu, già dal suo rilascio pochi mesi fa, è stato considerato come uno dei titoli più difficili in commercio. Portare a termine l’avventura non è affatto facile ma i giocatori hanno comunque apprezzato il lavoro svolto da Sloclap. Lo stile grafico di questo indie e una storia che ci mette nei panni di un maestro di arti marziali in cerca di vendetta sono i principali punti di forza di questo titolo. Inoltre, la possibilità di aggiungere mod è sempre apprezzata dalla community che ha già prodotto alcune perle che trasformano il titolo in Matrix.

Non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti questo nuovo progetto su cui Sloclap starebbe lavorando. La tipologia di ricerca, tuttavia, ci fa pensare che la fase di sviluppo sia ancora in stato abbastanza embrionale. Potrebbe dunque passare molto tempo prima di avere ulteriori informazioni sul nuovo gioco degli sviluppatori di Sifu. Nell’attesa, non possiamo che consigliarvi di recuperare questo interessante indie.