Speedrunner offre 700$ in cambio di un modo per completare Simpsons: Hit and Run rapidamente

Uno speedrunner è disposto ad offrire 700 dollari a chiunque si proponga per trovare un modo per saltare una parte intera di Simpsons Hit and Run

Per finire al 100% Simpsons: Hit and Run servono la bellezza di 14.500 monete. Tutto ciò è necessario ad acquistare i veicoli e i vestiti per proseguire nel gioco. Lo scopo del titolo è indagare per Springfield su un’invasione aliena, e le monete si possono raccogliere solamente girovagando per tutta la città degli abitanti dalla pelle gialla. Per gli speedrunner questa però è una grossissima spina nel fianco, dato che non c’è tempo da perdere per scarrozzare per Springfield. Il record mondiale di speedrun su Simpsons: Hit and Run dura poco più di tre ore, ma c’è un giocatore che pensa ci sia un modo per riuscire a fare di meglio.

Il detentore del record Run Cameron, noto online con il nickname di Liquid WIFI, ha detto a Polygon che per completare il gioco al 100% lui macina la raccolta di 100 monete nell’arco di 20 minuti a sessione. Il ragazzo quindi ha deciso di offrire 700 dollari a chiunque riesca a scoprire un modo per saltare la sezione della corsa. Lo stesso utente riassume tutto in un video che ha caricato sul proprio canale youtube.

Simpsons: Hit and Run è stato rilasciato nel 2003 su PlayStation 2, Xbox, Nintendo Gamecube e PC. Liquid WIFI gioca a questo titolo da quando era un bambino, continuando a trovare nuovi modi per abbassare il proprio record mondiale, e insieme a lui tutta la fedelissima comunità affezionata al gioco.

La scorsa settimana proprio il produttore di Simpsons: Hit and Run è tornato a parlare durante un’intervista di LADbible affermando che sarebbe divertente riproporre il gioco tramite una Remastered o addirittura un Remake. Cosa pensate della trovata di Liquid WIFI? Diteci la vostra.