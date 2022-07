In una diretta streaming sul suo canale YouTube, Ubisoft ha finalmente mostrato il tanto atteso gameplay di Skull and Bones. Il titolo piratesco, dopo anni di sviluppo travagliato e parecchia attesa da parte dei fan, ha già fatto parlare di sé negli ultimi giorni per alcune iniziative interessanti ideate dalla stessa Ubisoft. Solo pochi mesi fa, infatti, la software house ha rivelato di avere grandi piani per il titolo e di averlo rivoluzionato nel corso del tempo. Adesso, però, possiamo finalmente ammirare un filmato di gioco e rivelare la data di uscita.

Nel video gameplay di Skull and Bones, Ubisoft ha mostrato le meccaniche che regoleranno il gioco. Il titolo ci permetterà di creare la nostra leggenda in quanto pirati, partendo da poche risorse fino ad avere una ciurma e accumulare ricchezze. Sarà fondamentale sfruttare il crafting per sviluppare navi sempre più grandi e strumenti letali, come il fuoco greco, indispensabili per la nostra sopravvivenza. Avremo, inoltre, a disposizione dei covi nei quali recuperare risorse, dei contratti utili per accrescere la nostra reputazione da pirati e degli shop per personalizzare il nostro corsaro.

Oltre al gameplay, gli sviluppatori hanno mostrato anche un breve trailer cinematico che mostra ulteriori informazioni sulla trama di Skull and Bones. Nel nuovo titolo di Ubisoft ci troveremo nei panni di un uomo povero, in fuga da una vita di miseria. Inizieremo la nostra avventura nell’Oceano Indiano nell’era d’oro dei pirati, con nient’altro che una zattera e poche risorse a disposizione. Attraverso i contratti, riusciremo a creare una ciurma temibile e ottenere sempre maggior ricchezza. Inoltre, dovremo stare attenti al morale del nostro equipaggio: il rischio ammutinamento è dietro l’angolo.

Skull and Bones si basa prevalentemente sul creare una coinvolgente esperienza multiplayer, tuttavia non mancherà la possibilità di godere del gioco anche in single player. Oltre a ciò che è stato mostrato nel gameplay odierno, Ubisoft potrebbe rivelare ulteriori informazioni sul titolo durante il prossimo Ubisoft Forward, in programma per settembre 2022. Skull and Bones uscirà l’8 novembre 2022 su PC e console.