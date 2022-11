Sonic Frontiers è uscito solo pochi giorni fa e, nonostante dei voti che, tutto sommato, lo attestano come un titolo di successo, mostra di essere ancora acerbo. Il titolo, infatti, sta mostrando alcuni difetti come un frame rate non troppo stabile su Xbox e le sue prestazioni migliori le possiamo trovare su PlayStation 5. Tuttavia, quello che doveva essere un grande ritorno per il porcospino blu, sembra anche destinato a ricevere un supporto costante fino a raggiungere i livelli desiderati dal team di sviluppo.

Morio Kishimoto, direttore del progetto, ha infatti definito il nuovo capitolo della serie come una sorta di playtest. Il director ha aggiunto di essere consapevole che il gioco abbia dei difetti ma di volerlo comunque migliorare nel tempo. Proprio per questo motivo, SEGA è felice di aver lanciato il titolo e di poter, così, capire al meglio quali sono i problemi principali su cui concentrarsi per rendere felici i giocatori. In risposta ad un utente, infatti, Kishimoto ha detto di trovarsi in una fase nella quale il team sta valutando le opinioni di giocatori e critica. In questo modo, le prossime patch saranno orientate nella soluzione dei problemi più grandi.

Kishimoto, tuttavia, aveva in passato definito questo titolo come una pietra miliare per i giochi della saga di Sonic. Per arrivare a quel punto, Sonic Frontiers dovrà certamente fare ancora parecchia strada ma, come sottolineano le molteplici recensioni uscite (potete consultare qui anche la nostra), le potenzialità del titolo di SEGA sono evidenti.

Sonic Frontiers è disponibile su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC. Inoltre, il gioco ha già ricevuto alcune importanti variazioni di prezzo che contribuiscono a renderlo ancora più interessante per tutti i fan (potete trovarlo anche su Amazon). Restate sintonizzati sulle nostre pagine virtuali per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime patch che Sonic Team e SEGA renderanno disponibili per questa nuova avventura del porcospino blu.