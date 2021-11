Sonic più conosciuto di Shakespeare, sembra uno scherzo ma è tutto vero!

Il videogioco oggigiorno è più sdoganato che mai, e sempre più persone si avvicinano al medium per poi lasciarlo con grandi difficoltà. Soprattutto le nuove generazioni hanno un rapporto coi i videogiochi diverso da chi ha conosciuto questo fantastico mondo ben prima; ma avreste mai pensato che Sonic the Hedgehog potesse diventare più conosciuto di Shakespeare?

Sembra una folle provocazione ma è tutto vero, o almeno, nei ragazzi della Gen Z appare essere così stando ad un recente sondaggio. Il tutto è stato proposto da GetCenturyLink dandoci conferma di come i ragazzi tra i 16 e 24 anni conoscono maggiormente Sonic che Shakespeare.

Nello specifico il sondaggio ha preso in esame 1.800 ragazzi della Gen Z ed è stato svelato come Sonic the Hedgehog ha ottenuto una riconoscibilità dell’83%, mentre il drammaturgo William Shakespeare ha ottenuto solamente il 62%.

Tra i personaggi videoludici Sonic non è nemmeno quello che ha ottenuto più votazioni. A battere il porcospino blu di SEGA ci sono Mario con una percentuale dell’84% e Pikachu con l’86% dei voti.