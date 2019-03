Speedrun di Sekiro: finito in meno di un’ora

Uno streamer ha tentato una speedrun di Sekiro dopo solo una settimana dal D1 ed è riuscito a completarlo in meno di un'ora!

I giochi FromSotware e, più precisamente, quelli diretti da Hidetaka Miyazaki sono reputati da molti dei veri capolavori. Tutti ne elogiamo la qualità artistica, la profondità del gameplay e l’alto livello di sfida che, nel momento della vittoria, si traduce in grande soddisfazione. Un altro simbolo del loro essere “capolavoro” è il fatto che si prestano a competizioni uniche, assolutamente non immaginate dal creatore. Miyazaki, infatti, ha affermato di non aver ideato Dark Souls pensando alla possibilità di farci una speedrun, eppure i fan vi si cimentano tutt’oggi. Ovviamente, con l’arrivo di un nuovo gioco, iniziano nuove sfide: ieri, uno streamer si è cimentato in una speedrun di Sekiro, raggiungendo un traguardo incredibile.

Parliamo di danflesh111 che ha completato una speedrun di Sekiro Any% (ovvero senza la necessità di finire il gioco al 100%) in soli 50 minuti e 52 secondi, tempi di caricamente esclusi.

È più che possibile che questo record sia presto superato, visto quanto rapidamente è stato ottenuto. Sekiro è un gioco ampio e con molte possibilità di esplorazione, sopratutto se si avanza correndo il più possibile ed evitando tutti gli scontri non obbligatori.

Potete vedere lo stream in formato integrale a questo indirizzo. Diteci, avete già finito il gioco? Vi piacerebbe cimentarvi in speedrun di Sekiro: Shadows Die Twice, oppure preferite di gran lunga godervi i giochi con più calma possibile?