Spyro Reignited Trilogy: edizione con statua per Switch

È ordinabile su Amazon, Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch con la fantastica statua di Spyro alta ben 30 centimetri!

Manca poco più di un mese all’arrivo del draghetto viola su Switch. Una notizia di oggi vede Amazon Italia offrire uno strepitoso bonus esclusivo per coloro che preordineranno Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch.

Il bonus in questione è chiamato Spyro the Dragon “Cable Guy XXL”, ovvero una statua davvero imponente, alta ben 30 centimetri circa, che potrà sorreggere sia la vostra console che uno smartphone di ultima generazione. La statua proviene da una catena di prodotti simili realizzati dal produttore di accessori EXG.

Essendo un’esclusiva Amazon, non la troverete da nessun’altra parte se non sul celebre sito e-commerce. Come tutte le edizioni speciali, anche questa è soggetta ad esaurimento scorte, pertanto se siete interessati alla versione Switch di Spyro Reignited Trilogy con la mega statua, vi consigliamo di approfittare quanto prima di questa fantastica offerta.

Spyro: Reignited Trilogy è un videogioco a piattaforme sviluppato da Toys for Bob (già sviluppatori di Skylanders), con la collaborazione di Sanzaru Games per il terzo capitolo e pubblicato da Activision. Il gioco è un remake dei primi tre capitoli della serie Spyro the Dragon, contenendo le versioni rimasterizzate di Spyro the Dragon (1998), Spyro 2: Ripto’s Rage (1999) e Spyro: Year of the Dragon (2000).

Uscito il 13 novembre 2018 per PlayStation 4 e Xbox One, è previsto su Nintendo Switch e PC il 3 settembre di quest’anno.