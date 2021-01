Star Wars Battlefront 2 sarà gratis su Epic Games Store, ecco quando

Com’è noto, l’Epic Games Store è solito regalare videogiochi a cadenza settimanale, senza alcun vincolo di abbonamento: una volta aggiunti alla libreria, questi restano vostri per sempre. Dopo un periodo natalizio in cui i giochi regalati sono stati più del solito, ora Epic è tornata alla sua regolare programmazione, ma la tabella di marcia per la prossima settimana prevede già un’altra sorpresa: è infatti in arrivo un nuovo videogioco tripla A, ovvero Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition, che sarà scaricabile in versione PC senza costi aggiuntivi dal 14 gennaio al successivo 21 del mese.

Pubblicato da Electronic Arts, Star Wars Battlefront 2 è sviluppato da DICE ed è considerato uno dei migliori videogiochi ambientati nell’universo di Star Wars, anche e soprattutto grazie all’imponente supporto post-lancio, che lo ha enormemente arricchito di contenuti e ha al contempo ridimensionato l’importanza del sistema di microtransazioni. È importante notare che la versione gratuita, ovvero la Celebration Edition, non è quella “standard” dello sparatutto di DICE, bensì l’edizione definitiva, pubblicata solo pochi mesi fa, che include tutti i contenuti rilasciati dalla software house a partire dal lancio fino alla fine del piano di contenuti previsto per il gioco.

Il pacchetto, oltre al gioco completo in versione base, include quindi tutti i DLC pubblicati fino ad oggi e tutti gli oggetti cosmetici normalmente acquistabili con valuta di gioco e che inizialmente richiedevano un bel po’ di ore in partite multiplayer per essere sbloccati tutti quanti. Parliamo di oltre 150 Apparizioni, che includono sei eroi leggendari e un gran numero di emote, pose vittoriose, skin e linee di dialogo, oltre agli outfit dedicati ai film. Presenti anche i contenuti dedicati a Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, che qualche mese fa è stato oggetto di una collaborazione ufficiale con il gioco prima dell’uscita nelle sale cinematografiche.

A partire dal 14 gennaio e fino al 21 gennaio, potrete scaricare Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition cliccando sul link poco più in basso, che vi porta direttamente alla pagina dei videogiochi gratuiti disponibili su Epic Games Store. Una volta scaricato, il gioco sarà vostro per sempre. Per poterlo scaricare e avviare su PC, chiaramente, avrete bisogno del launcher ufficiale di Epic Games, scaricabile da qui.