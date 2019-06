Star Wars Jedi Fallen Order E3 2019: svelati 15 minuti di gameplay

Star Wars Jedi Fallen Order è finalmente stato mostrato: durante gli EA Play abbiamo avuto modo di scoprire nuove informazioni, ecco tutti i dettagli.

EA Play, tecnicamente, non farà parte dell’E3 2019, ma per i nostri cuori di appassionati la kermesse losangeliana è ormai iniziata e questo è il primo appuntamento in terra californiana. Certo, Google Stadia ha saputo anticipare tutti, ma se siete giocatori con un gusto più classico, l’evento di questa sera sarà proprio ciò che stavate aspettando. I piani per la serata erano già definiti: EA Play si è aperto con Star Wars Jedi Fallen Order. Il nuovo titolo di Respawn Entertainment arriverà a fine anno e ora è il momento di sapere qualcosa di più.

La presentazione si è aperta con un nuovo trailer di gameplay di ben 15 minuti (che potete vedere qui sotto). Possiamo vedere il protagonista che, insieme al proprio robot, cerca di salvare dei Wookiees da un raffinatore imperiale. Come era stato annunciato, si tratta di un’avventura con elementi parkour: possiamo vedere infatti che è possibile correre sui muri, arrampicarci come in Assassin’s Creed su varie superfici e anche sfruttare la Forza per tirare verso di sé delle liane.

Ovviamente non mancheranno i combattimenti contro vari tipi di nemici: ci saranno sia umani che creature, come ragni giganti. Sarà possibile usare la Spada Laser per combattere corpo a corpo. Possiamo effettuare vari colpi con la nostra arma, lanciarla e usare la Forza per bloccare gli avversari o attirarli verso di noi ed eseguire varie esecuzioni. Combattere ed esplorare ci ricompensa con punti esperienza: un level up ci dona un Punti Abilità. Le mossa della Forza, da quello che possiamo capire, consumano una barra simile alla Stamina. Il robot, inoltre, aiuterà nell’apertura di porte e mostrerà la mappa olografica. Il gioco è in Alpha e infatti la componente grafica non sembra ai massimi livelli: c’è però tempo per rifinire quanto mostrato.

Diteci, cosa ne pensate di queste prime informazioni sul gioco? Star Wars Jedi Fallen Order è di vostro interesse, oppure l’autunno sarà dedicato a qualche altro titolo?