Star Wars KotOR: un remake è in lavorazione?

Star Wars Knights of the Old Republic, noto semplicemente anche come Star Wars KotOR, è indubbiamente uno dei videogiochi più amati della saga nata dalla mente di George Lucas. Uscito per la prima su Xbox nel lontano luglio del 2003 e successivamente per PC nel novembre dello stesso anno, fece un enorme successo. Il titolo di BioWare ci permetteva di creare il nostro alter ego, maschio o femmina, ma soprattutto scegliere il nostro destino. Ambientato circa 4000 anni prima degli avvenimenti del primo film uscito nel 1977 “una nuova speranza“, fu a conti fatti il primissimo gioco di ruolo nell’universo di guerre stellari.

Dopo il buon successo di Jedi Fallen Order, sviluppato da Respawn Entertainment, Electronic Arts starebbe pensando al ritorno di Star Wars Knights of the Old Republic. Secondo delle fonti, sembrerebbe che sia in fase di sviluppo un vero e proprio remake, mentre altri affermando che prenderanno elementi del primo e secondo capitolo creando così una specie di reboot della serie.

Il rapporto prosegue menzionando che Electronic Arts abbia “un mucchio” di progetti di Star Wars in qualche forma di sviluppo. Nello specifico si parla di un seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order, un gioco tie-in e qualcosa per Nintendo Switch. Purtroppo le fonti finiscono qua e non specificano ulteriori informazioni su questi progetti, né ulteriori dettagli sul remake/reboot di Knights of the Old Republic.

Avete giocato a KotOr ed incrociate le dita come noi che possa davvero esistere un fantomatico remake della serie? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricorco di seguire il nostro sito per eventuali novità a riguardo.