Starship Troopers: Terran Command annunciato ufficialmente per PC

Gli anni 90 sono stati sicuramente particolari per la cultura pop di tutto il mondo. Svariate opere cinematografiche (e non solo) hanno saputo plasmare in maniera non indifferente un’epoca ricordata tutt’oggi da moltissime persone. Film come Die Hard, The Terminator 2 e tanti altri ancora hanno definito l’infanzia di molti individui plasmando di conseguenza anche altri rami artistici. Infatti in questi anni abbiamo visti svariati tie-in videoludici basati su opere cinematografiche passate. Tra queste perle però mancava un’opera ludica (decente) dedicata al mondo dei Starship Troopers.

Se siete fan di questa piccola perla cinematografica allora vi farà sicuramente piacere scoprire che durante il prossimo anno arriverà un gioco dedicato. Durate la giornata odierna siamo venuti a scoprire che lo studio di sviluppo Aristocrats in associazione col publisher Slitherine stanno lavorando a un certo Starship Troopers: Terran Command. Secondo le prime informazioni rilasciate il gioco sarà un RTS classico con forti accenti sulla narrativa.

I giocatori prenderanno il commando delle svariate armate dedicate allo stermino delle creature “insettoide”. Il gameplay generale sarà un miscuglio tra il classico strategico in tempo reale ed il tower defence game. Anche le varie scelte del giocatore andranno a influire sulla campagna di gioco e sulla sua narrativa generale. Quindi oltre ad sradicare le orde di creature aliene ci sarà anche il classico fattore “socio-politico” che ci farà ragionare su come vorremo procedere.

Sicuramente da queste primissime informazioni possiamo considerare Starship Troopers: Terran Command un titolo più che promettente. L’uscita del gioco è prevista per il prossimo 2020 anche se per adesso non è stata annunciata una data ben precisa. Voi invece cosa ne pensate di questa notizia? Conoscete la saga dei Starship Troopers? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!