Dopo una lunga attesa finalmente la Summer Game Fest 2022 ha aperto i suoi battenti mostrandoci uno show di quasi due ore di durata ricco di succose novità. Un evento del genere lo aspettavamo da diversi mesi e non possiamo che essere soddisfatti della mole di contenuti che Geoff Keighley e compagni ci hanno mostrato questa sera.

Summer Game Fest 2022: tutti gli annunci

Street Fighter 6

Gli amanti dei picchiaduro saranno felici di poter rimettere gli occhi su Street Fighter 6. Oltre a un nuovo trailer gameplay ricco di azione, ci viene presentato anche il ritorno di Guile nel roster di personaggi.

Aliens Dark Descent

Aliens Dark Descent si presenta con un primo trailer in computer grafica che ci porta negli oscuri corridoi delle navi spaziali del brand. Il gioco sarà una nuova iterazione videoludica che, dal poco che si è visto nel filmato, sembrerebbe proporre un gameplay in visuale isometrica.

The Callisto Protocol

Sono passati solamente pochi giorni da quando abbiamo visto The Callisto Protocol, e ora l’horror del papà di Dead Space ritorna per mostrarsi in tutta la sua magnificenza con un nuovo filmato che ci immerge nel gameplay più puro e genuino del gioco.

Call of Duty Modern Warfare 2

Sebbene sia stato annunciato solo ieri, Call of Duty Modern Warfare 2 trova un suo spazio anche sul palco della Summer Game Fest. Nel nuovo filmato ci viene mostrato qualcosa in più sulla campagna in giocatore singolo del nuovo FPS di Infinity Ward e Activision.

Flashback 2

Dopo trent’anni sta per tornare uno dei brand videoludici che hanno fatto la storia del medium. Come un fulmine a ciel sereno Microids ha annunciato Flashback 2. Ebbene sì, è tutto vero, godetevi il teaser d’annuncio!

Witchfire

Se amate il filone moderno degli FPS ricchi di azione e frenesia, allora vi consigliamo caldamente di tenere ben saldi gli occhi su questo Witchfire. Tra demoni, streghe e un’ambientazione tra l’horror e il gotico, è decisamente ammaliante.

Fort Solis

Tanto spazio al genere fantascientifico in questa Summer Game Feste 2022. Fort Solis si presenta con una taglio molto cinematografico che segnerà il debutto di questo team europeo al suo debutto.

Routine

Manco a farlo a posta che si torna nuovamente sul campo degli horror spaziali. Questa volta è il turno di Routine nuovo titolo dalla prospettiva in prima persona che ricorda molto da vicino Alien Isolation.

Stormgate

I ragazzi di Frost Giant Studio annunciano Stormgate la propria nuova IP che si presenta con un trailer cinematografico che strizza l’occhio ad alcune produzioni Blizzard. D’altronde, in questo nuovo studio sono presenti diversi ex-sviluppatori dell’azienda che ha dato i natali a Diablo e compagnia.

Goat Simulator 3

Mentre tutti stavano gridando al riorno di Dead Island 2, il sogno si è infranto non appena ci si è accorti che nel trailer iniziavano a comparire caprette equipaggiate da razzi propulsori. Ebbene sì, Goat Simulator 3 è realtà, e si presenta con il trailer più meme della conferenza.

Marvel’s Midnight Suns

Dopo un anno di assenza torna a mostrarsi anche Marvel’s Midnight Suns, il nuovo strategico a turni di Firaxis con protagonisti i supereroi Marvel. Il nuovo trailer mostra una valanga di personaggi in un tripudio che farà di certo gola agli appassionati delle produzioni Marvel.

Honkai: Star Rail

miHoYo non si ferma al successo di Genshin Impact e sta cercando di espandere il proprio universo di videogiochi anche con Honkai: Star Rail, ovvero un nuovissimo gioco di ruolo in pieno stile anime.

Zenless Zone Zero

Annunciato solo qualche settimana fa, finalmente vediamo anche un nuovo spezzone di Zenless Zone Zero, ovvero la nuova IP votata all’azione che sta venendo sviluppata dagli stessi creatori del fenomeno Genshin Impact.

TMNT Shredder Revenge

Tornano le Tartarughe Ninja con TMNT Shredder Revenge, un grande titolo beat’em up che strizza pesantemente l’occhio a una tipologia di videogiochi in salsa arcade. Oltre a un nuovo trailer è stata annunciata anche la data di uscita del gioco: 16 giugno 2022.

One Piece Odyssey

Il palco della Summer Game Fest 2022 è anche il palcoscenico giusto per vedere qualcosa di nuovo di One Piece Odyssey. Ricordiamo che il nuovo JRPG basato sul manga di One Piece godrà di una storia inedita supervisionata da Eiichiro Oda.

Layers of Fears

Bloober team torna sulle scene mostrandoci un primo teaser molto ammaliante di Layers of Fears. L’horror artistico e psicologico dei ragazzi polacchi torna a spaventarci con un immaginario oscuro e sporco. Godetevi il trailer.

Gotham Knights

Di Gotham Knights abbiamo visto parecchio nel corso degli ultimi anni, e man mano che ci avviciniamo al lancio del gioco Warner Bros Games continua a svelarci piccoli dettagli molto importanti sulla bat-famiglia che impersoneremo nella sempre più oscura Gotham City.

The Last of Us Part I

È stato chiacchierato per mesi, anzi anni, e finalmente è diventato realtà. Parliamo del ritorno di The Last of Us, il capolavoro di Naughty Dog che sta per tornare in una nuova veste su PlayStation 5 il prossimo 9 settembre 2022 e più avanti anche su PC. Ecco il trailer di presentazione.

Oltre a questi titoli, durante la Summer Game Fest sono stati presentati anche altri giochi come:

Nightingale

Cuphead in The Delicious Last Course

Highwater

American Arcadia

Neon White

Midnight Fight Express

Soul Hackers 2

The Quarry

Saints Row

Warhammer 40.000 Darktide

Con The Last of Us Part 1 si è conclusa la Summer Game Fest 2022. È stato un evento emozionante e ricco di tantissimi videogiochi. Qual è stato l’annuncio che ha saputo entusiasmarvi di più?