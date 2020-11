Take-Two, compagnia madre di Rockstar, compra Codemasters!

In una nota inviata agli investitori questo martedì, Take-Two (conosciuta soprattutto in quanto compagnia madre di Rockstar Games) ha svelato di essere quasi alla fine dell’acquisizione di Codemasters, sviluppatore ed editore del Regno Unito dedito a giochi di guida come Dirt, F1, Grid e OnRush. L’acquisto sarà ultimato nel primo quarto del 2021.

Take-Two pagherà all’incirca 750 milioni di sterline (ovvero 1 miliardo di euro, approssimativamente). Dopo la fusione con la compagnia madre di Rockstar Games, Codemasters sarà parte dell’etichetta 2K di Take-Two, sotto la leadership del CEO Frank Sagnier, del CFO Radish Varachia e del resto del team della compagnia. Con questa mossa, Take-Two entra in possesso anche di Slightly Mad, sviluppatore di Project Cars che nel 2019 è stato acquistato da Codemasters.

In una nota, Strauss Zelnick (CEO di Take-Two) ha affermato che i giochi di guida di Codemasters sono una perfetta aggiunta al catalogo di giochi sportivi della società. Gerhard Flodin, chairman di Codemasters, ha affermato: “Forte della propria posizione dominante nell’ambito del gaming sportivo, il Consiglio di Codemasters crede fermamente che la compagnia beneficerà delle grandi possibilità concesse da Take-Two che aiuterà a portare la compagnia verso un successo di lunga durata.”

L’acquisizione non ha, a conti fatti, particolare impatto sui giocatori: i titoli di Codemasters rimarranno multipiattaforma. Inoltre, è ancora troppo presto per dire se il passaggio sotto il controllo di 2K modificherà il metodo di sviluppo e la struttura dei giochi del developer inglese.

In questo periodo si parla molto di acquisizioni, soprattutto dopo la mossa a sorpresa di Microsoft Xbox che ha aggiunto ai propri team l’intera Zenimax, la quale include un nome di altissimo livello come Bethesda.

Si è parlato molto anche di una possibile “risposta” da parte di Sony PlayStation (Rockstar in primis): la società di Tokyo ha però replicato affermando che, pur non escludendo acquisizioni, è maggiormente nel suo stile una crescita organica interna.