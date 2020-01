The Bridge gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Continua imperterrita la sempre gradita carrellata di giochi gratuiti dell’Epic Games Store: il celebre store, dopo aver confermato di voler continuare la tanto apprezzata iniziativa per tutto il 2020, ha reso disponibile in modo totalmente gratuito The Bridge, con l’intrigante titolo che prende il posto di Horace, l’opera di Paul Helman e Sean Scapelhorn disponibile senza mettere assolutamente mano al portafoglio fino alle 17:00 oggi.

Così come ogni altro dono precedentemente fatto dall’Epic Games Store, anche questa volta avremo solamente qualche giorno per fare nostro il titolo: The Bridge potrà infatti essere aggiunto alle nostre librerie digitali senza sborsare neanche un euro fino al prossimo 30 gennaio alle 17 in punto. Potete fare vostro il titolo comodamente qui.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando The Bridge è un gioco di logica colmo di rompicapi dove i giocatori saranno costretti a cambiare il proprio modo di vedere il mondo e la fisica. In The Bridge saremo infatti ad esempio chiamati a manipolare la gravità per proseguire nei vari livelli di gioco. Un’esperienza decisamente accattivante, di cui potete osservarne un breve estratto direttamente nelle immagini e nel trailer qui sopra. Per saperne ancora di più prima di scaricare il titolo potete trovare ulteriori informazioni nella pagina dedicata.

Come dicevamo poco fa il prossimo 30 gennaio 2020 alle 17:00 The Bridge tornerà a prezzo pieno e a prendere il posto dell’intrigante opera sarà invece Farming Simulator, con il titolo di Giants Software GmbH che sarà a sua volta disponibile per altri sette giorni, ossia fino al prossimo 6 febbraio.