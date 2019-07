The Division 2: data e dettagli per l’episodio “Spedizione nei sobborghi di D.C.”

Nuovi dettagli e la data di uscita del suo primo episodio nonché più importante aggiornamento per Tom Clancy's The Division 2.

Ubisoft ha annunciato nuovi dettagli e la data di uscita del suo primo episodio nonché più importante aggiornamento per Tom Clancy’s The Division 2 soprannominato: Episodio 1 – Spedizione nei Sobborghi di D.C.

Episodio incluso nel piano di contenuti gratuiti per l’Anno 1, Spedizioni nei sobborghi di D.C. porta la battaglia fuori dalle strade di Washington D.C. I nuovi contenuti di questo episodio includono nuove ambientazioni esplorabili e il prosieguo della trama dopo la sconfitta del boss finale di Tidal Basin. Episodio 1 sarà disponibile dal 23 luglio per i possessori del Pass Anno 1, e dal 30 luglio per tutti gli altri giocatori. Le Spedizioni invece, saranno disponibili dal 23 luglio per i possessori del Pass, e dal 30 luglio per tutti gli altri giocatori.

Il DLC include fondamentalmente due nuove missioni principali:

Accampamento White Oak : Gli Agenti della Divisione eseguono un’operazione d’attacco ben pianificata contro l’accampamento presidenziale, con l’obiettivo di consegnare alla giustizia il presidente traditore Andrew Ellis.

: Gli Agenti della Divisione eseguono un’operazione d’attacco ben pianificata contro l’accampamento presidenziale, con l’obiettivo di consegnare alla giustizia il presidente traditore Andrew Ellis. Zoo Nazionale Manning: Emeline Shaw, leader degli Outcast, ritiratasi dopo la sconfitta subita a D.C., è ora rintanata nello Zoo per recuperare le forze. Gli Agenti sono sulle sue tracce, pronti a reprimere la ripresa degli Outcast sul nascere.

Una nuova esperienza di gioco soprannominata Spedizioni. In questa nuova esperienza, i giocatori accederanno al Kenly College, luogo in cui sono stati persi i contatti con un convoglio militare carico di risorse di vitale importanza. Quando ricevono quella che sembra essere l’ultima trasmissione del convoglio, gli Agenti organizzano una spedizione per trovare i superstiti. Le Spedizioni saranno divise in 3 Ali. Ciascuna ala avrà un tema specifico e un tono, e sarà distribuita su base settimanale. Completando tutte le ali i giocatori accederanno a una stanza dei tesori esclusiva ricca di ricompense.

Oltre a nuove missioni principali e alle spedizioni, questo primo episodio vede anche una nuova difficoltà per il Raid “Operazione Ore Buie”, miglioramenti al crafting ed un bilanciamento delle armi e abilità.