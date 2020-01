The Elder Scrolls 6: Bethesda sta iniziando lo sviluppo?

Durante l’E3 2018 Bethesda ha svelato al mondo di avere in cantiere due nuovi progetti dedicati alla next-gen: parliamo di Starfield, nuova IP a tema sci-fi, e nientemeno che The Elder Scrolls 6, nuovo capitolo dell’amata saga RPG che porterà i giocatori nuovamente a Tamriel, dopo le (eterne) avventure di Skyrim e TES Online. La società ha però avvertito che si trattava di progetti a lungo termine e che Starfield avrebbe avuto la priorità. Ora, però, arrivano nuove interessanti informazioni.

Come segnalato inizialmente su Reddit, Bethesda Game Studios sta assumendo una serie di programmatori per sviluppatore un gioco di ruolo di alta qualità per PC e console, implementando nuove caratteristiche di gameplay legate a combattimenti, interazioni tra personaggi e interfaccia utente, tra le varie. Inoltre, lo studio è in cerca di un video editor per creare dei trailer per i propri giochi. Questo indicherebbe, secondo le speculazioni dei giocatori, che lo sviluppo di Starfield è verso la propria conclusione e che Behtesda stia assumendo per The Elder Scrolls 6.

Il team di sviluppo non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo a The Elder Scrolls 6, Starfield o altri progetti. Entrambi i giochi sono attesi per PS5 e Xbox Series X, oltre che su PC, ma per ora non abbiamo idea dei tempi di sviluppo. Si tratta quindi solo di speculazioni e non di informazioni ufficiali.

Ricordiamoci inoltre che Bethesda non è impegnata unicamente sullo sviluppo di questi due titoli, ma anche sul versante Fallout 76 che richiede per certo grande attenzione. Dopo i passi falsi a livello comunicativo legati all’abbonamento Fallout 1st e il rimando dell’attesissimo DLC che introdurrà personaggi e dialoghi nel titolo online, lo sviluppatore vorrà per certo approcciarsi al pubblico nel modo corretto. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni o, nel peggiore dei casi, di ottenere un aggiornamento su The Elder Scrolls 6 all’E3 2020.