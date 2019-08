The King of Fighters 15 annunciato ufficialmente all’EVO 2019

The King of Fighters 15 è stato finalmente annunciato in modo ufficiale: ecco tutti i dettagli riguardo il nuovo picchiaduro di SNK.

L’EVO 2019, ovvero la più grande manifestazione dedicata ai videogame di combattimento, ha avuto luogo lo scorso fine settimana. Si è trattato di un evento denso di avvenimenti, ma tra tutti ce ne è uno che potrebbe far felici molti giocatori: è stato annunciato che The King of Fighters 15, nuovo capitolo della storica serie di picchiaduro di SNK, è attualmente il sviluppo.

Purtroppo, non è stato detto altro. Non è stato mostrato alcun video di gioco né svelata un’immagine, oltre a quella del logo che potete vedere qui sotto. Inoltre, non è stato rivelato alcun dettaglio sulle meccaniche o su possibilità novità che SNK ha intenzione di introdurre in The King of Fighter 15.

Non sappiamo quali sono le console di riferimento né una potenziale data di uscita. A logica, pare improbabile che venga rilasciato nella prima metà del 2020, quindi esiste quantomeno la possibilità che sia un titolo pensato (anche) per PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Il precedente capitolo, ovvero The King of Fighters 14, è stato rilasciato nel 2016, ricevendo consensi sia dai fan che dalla critica. Il gioco ha ricevuto un grande update nel gennaio 2017 e pochi mesi dopo è stato rilasciato anche su Steam. Da allora non è stato detto nulla sulla serie. Diteci, cosa ne pensate dell’annuncio? Avreste preferito vedere un trailer, oppure sapere che The King of Fighters 15 è in sviluppo è sufficiente?