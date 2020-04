The Last of Us 2 rimandato a data da definirsi: ecco i dettagli

Pochi giorni fa Sony Interactive Entertainment aveva fatto sapere di star monitorando gli sviluppi internazionali legati all’emergenza coronavirus, valutando di conseguenza il possibile rinvio dei titoli in arrivo nei prossimi mesi. Purtroppo per i fan del gioco d’avventura post apocalittico di Naughty Dog, l’uscita di The Last of Us 2 è stata rinviata a data da definersi.

La notizia è arrivata per prima sul profilo Twitter di Playstation. I problemi logistici causati dalla pandemia di COVID-19 impediranno oltre all’uscita del secondo capitolo di The Last of Us, il debutto di Marvel’s Iron Man VR. A seguire Naughty Dog ha pubblica sul proprio sito e canali social la cattiva notizia accompagnata da maggiori dettagli sulla decisione presa. Qui per voi abbiamo riportato le parole della casa di sviluppo:

Come avrete probabilmente appena visto, l’uscita di The Last of Us 2 è stata posticipata. Siamo sicuri che la notizia sia deludente per voi tanto quanto per noi. Volevamo però fornire a tutti voi della nostra community qualche informazione in più in merito.

La buona notizia è che abbiamo quasi completato lo sviluppo di The Last of Us 2. Al momento stiamo procedendo con la correzzione degli ultimi bug.

Tuttavia, nonostante riusciremo a completare il gioco in tempo, a causa di problemi di logistica al di fuori del nostro controllo, ci siamo scontrati con una dura realtà: non saremo in grado di rilasciare The Last of Us 2 secondo le nostre aspettative. Vogliamo assicurarci che tutti possano giocare la prima volta a The Last of Us 2 più o meno contemporaneamente; vi assicuriamo di star facendo tutto il possibile per garantire la migliore esperienza per tutti. Ciò è significato ritardare il gioco fino al momento in cui avremmo potuto risolvere tali problemi logistici.

Siamo rimasti inizialmente sconcertati dalla decisione, ma alla fine abbiamo compreso che si trattasse della scelta migliore per tutti i nostri giocatori. Speriamo che questo non sia un lungo ritardo e vi aggiorneremo non appena avremo nuove informazioni da condividere.

Auguriamo a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri amici il meglio della salute. Grazie per il vostro continuo supporto e di essere dei fan straordinari.

State al sicuro!

-Naughty Dog