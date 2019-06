The Witcher 3 annunciato ufficialmente per Nintendo Switch all’E3 2019

Durante il Nintendo Direct della società giapponese a questo E3 2019 è stato annunciato ufficialmente The Witcher 3: Complete Edition per Nintendo Switch.

Attualmente è in corso di svolgimento presso la ridente Los Angeles una delle conferenze più attese dell’intero E3 2019. Stiamo infatti parlando del Nintendo Direct, dove il celebre publisher giapponese, tra le altre cose, è stata svelata l’esistenza di un porting che ha dell’incredibile. Il pluri-premiato The Witcher 3: Wild Hunt sbarcherà infatti contro ogni previsione su Nintendo Switch.

Ad essere stata annunciata per la console ibrida di casa Nintendo non è inoltre stata la versione base del titolo ma bensì la complete edition. Su Switch sarà quindi possibile giocare sia a Hearts of Stone che Blood and Wine, oltre agli altri 16 DLC. Un’offerta videoludica decisamente allettante, soprattutto se giocabile in modalità portatile.

The Witcher 3: Complete Edition uscirà nel corso dell’anno sia in digitale che in versione fisica. La scatola del gioco conterrà oltre al titolo un set di collezionabili, il compendio del mondo di The Witcher, la mappa del gioco e alcuni sticker.

Per l’occasione è stata anche rilasciata una breve sinossi del titolo, per chi non ne fosse a conoscenza: “Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fantasy che offre avventura, pericolo e mistero. Nei panni del witcher Geralt di Rivia, i giocatori devono trovare la Figlia della Profezia — un’entità molto potente capace di distruggere il mondo. Lungo il viaggio, il witcher si troverà ad affrontare non soltanto nemici spaventosi, ma anche scelte difficili, le cui conseguenze influenzeranno l’epica storia del gioco.”

Che ne pensate di questo incredibile annuncio avvenuto durante il Nintendo Direct di questo E3 2019? Il titolo vi ha intrigato? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti.