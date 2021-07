The Witcher come Pokémon GO: il nuovo gioco in AR ha una data d’uscita

Non c’è alcun dubbio che da quando Pokémon GO si è presentato sul mercato, la produzione mobile targata The Pokémon Company e Niantic abbia creato una nuova fetta di appassionati molto legati alle produzioni in realtà aumentata. Da quell’esperimento di notevole successo e popolarità, molti altri brand della culutra pop e dell’intrattenimento hanno provato a proporre la propria esperienza AR, e tra non molto tempo anche il franchise di The Witcher potrà contare su un titolo del genere.

Dopo essere stato annunciato diversi mesi fa, finalmente quest’oggi abbiamo ricevuto un nuovo trailer di The Witcher Monster Slayer che ci svela la data di lancio del titolo AR. All’interno del breve filmato pubblicato su YouTube, possiamo vedere uno scorcio di quelli che saranno alcuni dei mostri e delle creature che potremo incontrare in questo nuovo gioco in realtà aumentata ambientato nell’universo creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski.

The Witcher Monster Slayer debutterà il prossimo 21 luglio su tutti i dispositivi mobile Android e iOS. Per i possessori Android, inoltre, è già stata aperta la possibilità di pre-registrarsi su Google Play. Il titolo proporrà ai giocatori diverse sfide e li spingerà a diventare dei cacciatore di mostri d’élite. Ogni passo fatto durante l’esplorazione porterà i giocatori sempre più in profondità in un’avventura dark fantasy diversa da tutte le altre.

In attesa di scoprire che cosa ci riserverà il futuro del franchise fantasy alla prossima The WitcherCon, questo nuovo titolo mobile in realtà aumentata saprà sicuramente ridare a tutti i fan della saga tutte quelle vibes che il brand ha saputo regalare in tutti i prodotti videoludici (e non) che sono stati pubblicati in questi anni.