Torna la Amazon Gaming Week! Offerte e sconti su computer, videogame e periferiche

Continuano le offerte di Natale di Amazon! Non bastassero i numerosi sconti giornalieri che il portale ci sta offrendo nel corso di questo periodo che anticipa il Natale (a proposito, trovate tutte le offerte a questo link), Amazon ha appena avviato anche un’interessante tornata di offerte dedicate squisitamente al mondo del gaming, con sconti e promozioni non solo sul software ma anche, e soprattutto, sull’hardware, sia esso una console, una componente per il vostro PC o una periferica.

Le offerte sono numerosissime e comprendono tutti i principali brand specializzati nel gaming quali Trust, Corsair e Logitech, senza ovviamente lasciare da parte le offerte sui videogame per console e non solo. Insomma, grazie a questa “Gaming Week” di Amazon, avrete la possibilità di mettere sotto al vostro albero di Natale tantissimi prodotti dedicati al gaming, con opzioni che possono andar bene per tutte le esigenze… e tutte le tasche!

Ovviamente abbiamo selezionato per voi una ricca fetta di prodotti in offerta con in più una serie di link che vi rimanderanno direttamente alle offerte dei singoli produttori. Tuttavia, qualora foste desiderosi di dare un’occhiata all’offerta completa, non dovrete far altro che dare uno sguardo alla pagina dedicata alla Amazon Gaming Week.

Ciò detto, prima di lasciarvi allo shopping, vi ricordiamo che sono disponibili sul nostro portale anche tanti altri articoli relativi al Natale 2019, con idee regalo di tutti i tipi e per tutte le tasche. Avete voglia di saperne di più? Allora vi suggeriamo di dare un’occhiata alle nostre guide dedicate proprio alle idee a prezzi bassi, con proposte entro un limite di 10€, di 30€, di 50€ e oltre il 50€.

Le guide sono già online, e rientrano nel nostro piano editoriale dedicato al Natale, con cui vi accompagneremo lungo tutto il mese di dicembre con una lunga serie di articoli dedicati ai nostri consigli per gli acquisti. Curiosi di leggerli tutti? Allora non dovrete far altro che dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno non solo oggi, ma anche nei restanti giorni dell’anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

