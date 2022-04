Non è la prima volta che ci troviamo a commentare la chiusura dei server di alcuni titoli multiplayer. Purtroppo questa è una pratica abbastanza comune quando si tratta di alcuni dei titoli con funzionalità online più anziani di una compagnia che cominciano ad avere diversi anni sulle spalle. In questo caso è Ubisoft ad aver staccato la spina non a uno, ma a ben novanta giochi della propria ludoteca in un colpo solo.

La compagnia transalpina ha comunicato tutte le recenti chiusure dei server di alcuni dei suoi giochi con un nuovo post pubblicato sul proprio sito ufficiale. Ubisoft ci fa sapere che il supporto al servizio di multiplayer online per i titoli indicati è stato terminato. Non temete però, dato che tutte le funzioni che riguardano la modalità in giocatore singolo dei novanta giochi rimarranno disponibili per ogni titolo.

Inoltre, le Ricompense potranno essere sbloccate, ma non si potranno più riceverle in gioco. I contenuti sbloccabili in gioco (ULC), come mappe e skins, saranno disabilitati, questo significa che non sarà più possibile sbloccarli. Su PC, gli ULC non saranno più disponibili anche se sono stati già sbloccati, mentre su console saranno disponibili fin quando i salvataggi non verranno cancellati o resettati.

Tra i novanta giochi interessati ci troviamo molte esperienze variegate, ma anche dei titoli molto apprezzati dagli appassionati come: Assassin’s Creed 2, Avatar, Beyond Good and Evil, Rayman Legends, Rayman Origins e molti capitoli della popolare saga di Just Dance.