Untitled Goose Game: il curioso indie arriverà su console durante la prossima settimana

L’attuale annata videoludica è stata decisamente molto ricca di titoli. Svariati ritorni di saghe leggendarie sono riuscite a convincere i giocatori di vecchia data così come nuove opere hanno conquistato una massa molto larga di player. Ma tra le uscite più grosse anche piccole perle indie hanno saputo trovare il loro spazio. Sicuramente tra quest’ultime, Untitled Goose Game è il nome che risalta di più quando si va a parlare di unicità.

Il progetto della piccola casa di sviluppo House House è riuscito a conquistare la critica grazie a un concept semplice ma divertente. Rilasciato su Nintendo Switch e PC, Untitled Goose Game ha sicuramente fatto parlare di sé per molto tempo. Proprio per questo motivo, durante la prossima settimana il gioco debutterà anche sui sistemi ludici mancanti (come PS4 e Xbox One).

A ufficializzare il tutto è stato un breve trailer mostrato durante il recente State of Play. Il filmato oltre a mostrarci il pazzo gameplay del titolo House House, ha confermato anche la data d’uscita. Untitled Goose Game arriverà su PS4 e Xbox One durante il prossimo 17 Dicembre. Insomma, sarà sicuramente un ottimo modo per festeggiare l’imminente arrivo del Natale (o semplicemente sperimentare un’esperienza diversa dal solito).

