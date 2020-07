Vesper: il trailer del gioco italiano ispirato ai cult degli anni ’90

Desk 13 Spotlight e Corderns Interactive hanno annunciato l’arrivo di un nuovo puzzle platform: Vesper. “Centinaia di anni dopo l’attivazione del protocollo Vesper, un piccolo androide attraversa un mondo decaduto, cacciato da macchine senza pietà, per ottenere il controllo del potere della Luce e decidere così il destino della sua specie.”

Vesper è un gioco ispirato ai platform degli anni ’90, quei cult mai dimenticati dagli appassionati. Avrà una grande enfasi sullo stealth e su meccaniche da puzzle game moderne. Il protagonista si chiama Seven ed è un piccolo androide, sperduto in un pianeta misterioso irto di pericoli e colmo di tracce di un’antica civilizzazione. Non abbiamo poteri né abilità di alcun tipo per sconfiggere i nemici, almeno fino a quando non troviamo la Drive Gun, un’arma usata per assorbire la luce, creare oscurità e controllare le menti.

Dovremo affrontare complesse fughe da macchine che non ci daranno tregua, dovendo precedere decisioni in un batter d’occhio. Dovremo nasconderci dai nostri assalitori, passare furtivamente tra le linee nemiche e raggiungere il nostro obbiettivo. La Drive Gun permetterà di assorbire la luce da varie fonti, creare luoghi bui dove nascondersi, creare portali e trappole mortali per i nostri nemici.

Potremo controllare i nostri nemici con il potere della luce e fare di loro quello che vogliamo, sfruttando le loro capacità. Se riusciremo nella nostra missione, potremo decidere il futuro della razza degli Androidi.

Corderns Interactive è una software house italiana con sede a Milano fondata da Tommaso Loiacono e Matteo Marzorati, rispettivamente Game Director e Art Director della compagnia. Hanno finto vari premi, come il GameRome 2018 e il Nordic Game Discovery Contest 2019 grazie a diversi prototipi di giochi e, infine, hanno creato Vesper, il loro primo gioco come compagnia. Il team è poi composto da Francesca Marchiando, 2D artist, Federico Lippolis, gameplay programmer, Fabio Donadoni, 2D animator, e Francesco Gagliardi, sound designer e compositore.