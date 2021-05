Warhammer 40K Battlesector e non solo: nuovi dettagli sui nuovi giochi Slitherine

Slitherine, la software house specializzata in giochi di strategia sta per tornare alla ribalta con una serie di nuove esperienze pronte a far leccare i baffi agli appassionati del genere. Prima di scoprire cosa ci riserverà il prossimo evento digitale Home of Wargamers Live 2021+, che verrà trasmesso questo pomeriggio sul canale Twitch della software house, abbiamo diverse succulente informazioni riguardo ad alcuni giochi già annunciati in precedenza quali: Distant Worlds 2, Starship Trooper Terran Command e Warhammer 40K Battlesector.

Partiamo con Distant Worlds 2, lo strategico spaziale in tempo reale 4X. Con questa opera, i ragazzi di Matrix Games hanno voluto dare agli amanti del genere un titolo che sappia regalare ore di divertimento spaziale in un titolo sconfinato. C’è molto da fare ed esplorare in Distant Worlds 2, con il tram che ha sta puntando molto sulla personalizzazione delle navi, basi e caccia stellari, oltre alla profondità dell’albero di ricerca.

Sono arrivate diverse novità anche per Starship Troopers Terrand Command, il titolo che si isprira al fantastico mondo della pellicola cinematografica del 1997. Questo titolo porterà i videogiocatori a vivere intense battaglie contro gli iconici alieni del film e del romanzo di Heinlen. Il titolo presenterà una campagna in giocatore singolo in cui, gli appassionati dovranno tenere conto di ogni singola unità delle proprie truppe per avere la meglio contro gli alieni aracniformi.

Chiudiamo con Warhammer 40K Battlesector, altro titolo che ha ricevuto una serie di novità. L’informazione più attesa per i fan è finalmente nota, con Battlesector che verrà reso disponibile a partire dal prossimo 15 luglio sulle piattaforme PlayStation, Xbox e PC. Inoltre, Warhammer 40K Battlesector è attualmente pre-ordinabile per tutti gli utenti Steam, Epic Games Store e GOG con uno sconto del 10% sul prezzo di lancio. Vi ricordiamo nuovamente, che questo pomeriggio sul canale Twitch di Slitherin ci sarà un evento da non perdere se amate gli strategici.