World of Warcraft: annuncio straordinario ai TGA?

Stando ad un rumor emerso online, Activision sarebbe intenzione a portarle World of Warcraft fuori dai PC. La voce di corridoio è partita dda un utente Reddit, che afferma di essere in un gruppo Discord di sviluppatori che negli ultimi giorni hanno notato un aggiornamento allo store di Xbox, che citava proprio il gioco di casa Activision e lo store di Microsoft.

Il codice, che è possibile vedere a questo indirizzo, mostra in effetti come ci sia una stringa che cita direttamente una fantomatica Complete Edition di World of Warcraft. Il tutto sarebbe già stato caricato sullo store di Microsoft e pronto ad essere rilasciato il 9 dicembre 2021, proprio durante la sera in cui si svolgeranno i The Game Awards 2021. “Credo che il nome Complete Edition significa un prodotto completamente nuovo e dovrebbe essere disponibile per il pre-order durante i TGA 2021, almeno secondo la data”, afferma l’autore del post.

Appare chiaro che al momento non ci siano ulteriori indicazioni da parte dell’utente Reddit. Così come ben sappiamo tutti, per modificare una pagina web non ci vuole moltissimo. L’ipotesi dunque che World of Warcraft arrivi su console Xbox (ma a questo punto anche console PlayStation, come PS4 e PS5) è ancora abbastanza debole. Dall’altra parte, però, Blizzard ha oramai portato quasi tutti i suoi prodotti di punta proprio su hardware differenti dal PC, con un attento focus sul mobile. Dopo Diablo e Overwatch, dunque, il prossimo porting potrebbe essere proprio uno degli MMO più giocati al mondo.

Nonostante la scelta di portare World of Warcraft su console non deve lasciare stupiti, quello che ci fa restare a bocca aperta è sicuramente il tempismo. Activision Blizzard è infatti sotto il fuoco incrociato di dipendenti, stampa, pubblico e azionisti, che chiedono le dimissioni del CEO Bobby Kotick per la sua omertà e le sue bugie sulle molestie avvenute sistematicamente all’interno dell’azienda. La possibilità di un backlash dunque è dietro l’angolo e chissà che la società non decida di fare un passo indietro prima di annunciare il possibile arrivo dell’MMO su console.