Xbox Elite Controller Series 2 annunciato all’E3 2019

È stato presentato il nuovo Xbox Elite Controller Series 2: ecco tutte le novità su questo secondo modello di pad ideato da Microsoft.

Durante la conferenza dell’E3 2019 di Microsoft non si è parlato solo di videogiochi e di nuovi servizi come Xbox Game Pass per PC, ma anche di nuovi hardware e periferiche: nello specifico, è stato presentato il nuovo Xbox Elite Controller Series 2, con tanto di trailer che ne illustra le principali qualità e differenze rispetto al già ottimo primo controller Elite di Microsoft.

Xbox Elite Controller Series 2 è stato riprogettato completamente: questa versione proporrà un regolatore di tensione per le levette analogiche, controlli più precisi e una superficie di contatto dei trigger in grado di generare più attrito. I bumber sono stati ridisegnati e inoltre è possibile modificare la corsa dei trigger su tre livelli diversi, così da poter creare la propria impostazione perfetta per gli FPS.

Inoltre, è disponibile la connettività bluetooth, varie possibilità di personalizzazione, una presa più confortevole con un nuovo rivestimento in gomma e, questo farà felici molti giocatori, una nuova batteria ricaricabile: secondo quanto annunciato, l’autonomia arriverà fino a 40 ore.

Il trailer poco sopra mostra nel dettaglio il nuovo Xbox Elite Controller Series 2. Già da ora è possibile preordinare questo nuovo pad sul sito ufficiale di Xbox. Diteci, cosa ne pensate? Era proprio quello di cui avevate bisogno, oppure il primo Controller Elite è più che sufficiente per le vostre esigenze? Le novità vi interessano?