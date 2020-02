Xbox Series, il media briefing ad aprile in diretta streaming?

Che Xbox Series X sia ormai una realtà è un dato di fatto, così come sono un dato di fatto la lunga quantità di voci di corridoio che stanno circolando in rete, talmente tante che sta risultando seriamente difficile capire quale possano esser vere e quali semplicemente no. Lo stesso discorso è ovviamente indirizzato anche per l’ammiraglia di Sony, PlayStation 5.

In queste ultime ore sta circolando su Twitter e ResetEra un’immagine che sembrerebbe essere un invito del media brief di Xbox Series e quindi la presentazione della (oppure delle?) piattaforma in senso completo, esattamente come successe con Xbox One nel maggio del 2013.

La data è il 6 aprile 2020 alle ore 9.30 ora americana (al Microsoft Theater di Los Angeles), la qualità dell’immagine è davvero alta e potrebbe essere anche vera, ma come sempre vi invitiamo a prendere tutto con le relative pinze visto che nessuno sa dove sia uscita realmente, alcuni ritengono di averla recuperata dal codice sito di Xbox.com, ma non è propriamente chiara la cosa. C’è da dire che se fosse falsa, è fatta veramente bene, inoltre in passato si era già parlato di un possibile evento di presentazione dedicato.

L’invito sottolinea anche Series e non fa accenno di Series X, una ragione in più per poter credere alla possibilità d’annuncio di Lockhart. Scopriremo nelle prossime ora se questo invito sia falso, altrimenti prepariamoci a una conferma ufficiale.