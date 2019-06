Zombie Army 4 Dead War: ecco il trailer dell’E3 2019

Zombie Army 4 Dead War è stato mostrato all'E3 2019 durante il PC Gaming Show: ecco i dettagli e il primo trailer mostrato da Rebellion.

Quella del PC Gaming Show è stata una serata densa di novità e annunci. Tra i tanti nomi di primo piano possiamo trovare anche Zombie Army 4 Dead War. Il titolo è in sviluppo presso Rebellion e ci permetterà di nuovo di combattere contro orde di zombie guidate da Hitler.

Per combattere avremo a disposizione armi da fuoco, come è ovvio, ma anche trappole da usare saggiamente per impedire di venir circondati dai nemici non morti. Il punto focale, come da tradizione per la serie, sarà la cooperativa che supporterà 4 giocatori in contemporanea.

Come potete vedere dal trailer stesso, ci sarà l’X-Ray, ovvero quella visuale che mostra il proiettile andare a segno e distruggere ossa e organi degli avversari colpiti. Inoltre, sarà possibile personalizzare i personaggi e anche le armi. Per quanto riguarda le ambientazioni, pare che apparirà ance l’Italia e uno zoo gremito di non morti.

Zombie Army 4 Dead War sarà disponibile all’inizio del 2020 su PC (esclusiva Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate del gioco di Rebellion? Vi ha colpito, oppure vi aspettavate altro dagli sviluppatori?