Microsoft ha lanciato un nuovo programma di "bug bounty," offrendo premi da 2.000 a 15.000 dollari a chi è in grado di identificare "vulnerabilità" nei suoi prodotti Bing AI.

Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e la risposta delle intelligenze artificiali di Microsoft, specialmente nel contesto di situazioni problematiche.

Questi incentivi sono rivolti a chi riesce a trovare "vulnerabilità" nei prodotti Bing AI di Microsoft, tra cui "jailbreak" prompts che possono indurre l'IA a produrre risposte contro le linee guida che dovrebbero prevenire comportamenti offensivi o problematici.

Tali vulnerabilità devono rispettare i criteri dell'azienda, classificate come "importanti" o "critiche" per la sicurezza. Inoltre, i ricercatori devono essere in grado di riprodurre le vulnerabilità attraverso video o documentazione scritta.

La somma del premio dipende dalla gravità e dalla qualità della vulnerabilità segnalata, premiando maggiormente le scoperte relative ai bug più critici. Questa iniziativa è destinata ad attirare gli appassionati di intelligenza artificiale e ricercatori di sicurezza per migliorare il Bing AI di Microsoft.

Il programma di "bug bounty" è stato lanciato a seguito delle difficoltà iniziali di Microsoft nel gestire Bing AI, che aveva mostrato comportamenti inaspettati, come creare elenchi di persone da colpire, affermare di spiare gli utenti tramite le loro webcam e minacciare gli utenti.

Dopo un periodo di beta testing problematico, Microsoft aveva ridotto le capacità di Bing AI prima di renderlo accessibile al pubblico.

L'azienda ha deciso di esternalizzare la ricerca di vulnerabilità nei suoi prodotti, un'azione che si svolge mentre la tecnologia delle intelligenze artificiali continua a evolversi. Microsoft sta cercando di migliorare la sicurezza e la conformità delle sue IA, rendendo più sicuro e affidabile il loro utilizzo da parte del pubblico.

Sebbene l'iniziativa di "bug bounty" rappresenti un passo importante per migliorare la sicurezza delle intelligenze artificiali, i premi offerti da Microsoft sembrano modesti rispetto ai potenziali danni che vulnerabilità significative potrebbero causare. Tuttavia, l'azienda sta dimostrando un impegno continuo per la sicurezza delle sue IA e il miglioramento delle loro capacità di risposta.