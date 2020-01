Amazon Echo, Echo Dot, Show e Flex con sconti fino al 50%

Dopo avervi già proposto quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, vi segnaliamo che sempre sullo store sono tornati in sconto i prodotti Amazon Echo e, in particolare, l’amatissimo e vendutissimo Echo Dot di terza generazione, ovvero il modello base e privo di qualunque forma di schermo. Venduto generalmente al prezzo di 59,99€, è oggi disponibile a soli 29,99€, ovvero al prezzo più basso dai tempi del recente Black Friday (quando scese all’incredibile prezzo di 19,99€!).

Le offerte, tuttavia, non si limitando al solo Echo Dot, e segnaliamo anzi che anche molte altre proposte della linea Amazon Echo sono oggi disponibili a prezzi davvero molto interessanti, sia che si parli di uno degli altri smart speaker, come ad esempio il più ingombrante (ma potente) Echo Plus, sia che siate alla ricerca di altri dispositivi per il controllo intelligente della vostra casa, come è il caso del sistema di controllo Echo Flex: piccolo, poco ingombrante, ma molto funzionale.

Detto questo, prima di lasciarvi alle offerte ed ai relativi acquisti, vi ricordiamo ancora una volta che sono già disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli non solo di questa chiusura d’anno, ma anche dell’anno che verrà. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di offerte

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!