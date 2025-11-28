Black Friday: i migliori robot Ecovacs crollano di prezzo

Il Black Friday rappresenta uno dei momenti più attesi dagli utenti alla ricerca delle migliori offerte dedicate alla tecnologia domestica. Anche quest’anno Amazon si distingue con una selezione particolarmente competitiva, all’interno della quale spiccano le promozioni dedicate a Ecovacs, brand ormai consolidato nel settore dei robot aspirapolvere e dei sistemi di pulizia automatizzata.

Le offerte Ecovacs per il Black Friday interessano quattro modelli di fascia medio-alta e premium, tutti caratterizzati da tecnologie avanzate, sistemi di navigazione evoluti e funzioni di lavaggio integrate. Una proposta che punta a semplificare la gestione quotidiana della casa, rendendo soluzioni intelligenti accessibili a un pubblico più ampio.

Di seguito, tutte le offerte valide dal 20 novembre al 1° dicembre.

Ecovacs X11 OMNICYCLONE

Ecovacs X11 OMNICYCLONE si colloca al vertice dell’offerta Ecovacs grazie a un insieme di tecnologie avanzate che elevano in modo significativo la qualità della pulizia domestica. Il robot integra il sistema di ricarica energetica ultra-rapida PowerBoost, il quale consente un ciclo continuo e intelligente per una copertura di pulizia uniforme fino a 1.000㎡ per ciclo, anche alle impostazioni massime, garantendo prestazioni costanti su ampie superfici senza interventi manuali; inoltre, ripristina il 6% della batteria durante la pausa di 3 minuti dedicata alla normale pulizia del mop. Il nuovo sistema di lavaggio OZMO ROLLER 2.0, basato su un rullo motorizzato a pressione costante, garantisce un trattamento uniforme del pavimento e una capacità superiore nel rimuovere macchie e sedimenti rispetto ai tradizionali sistemi con panni statici. L’integrazione delle tecnologie TruPass e TruEdge contribuisce a migliorare la gestione degli ostacoli e la precisione lungo bordi e angoli, rendendo il robot più affidabile anche in ambienti complessi.

A queste caratteristiche si affianca un’avanzata navigazione laser 3D, che elabora mappe dettagliate dello spazio domestico e permette al robot di riconoscere ostacoli in tempo reale, ottimizzando i percorsi e riducendo al minimo il rischio di collisioni. La stazione multifunzione automatizza gran parte delle operazioni di manutenzione, includendo svuotamento del serbatoio, lavaggio del rullo e asciugatura controllata, così da garantire un utilizzo sempre efficiente con un impegno minimo da parte dell’utente.

Prodotto in caricamento

Ecovacs T50 PRO GEN 2

Ecovacs T50 PRO GEN 2 si distingue per l’equilibrio tra prezzo e prestazioni, grazie a un sistema di aspirazione potente combinato con un avanzato sistema di lavaggio intelligente. Il robot regola automaticamente potenza e quantità d’acqua in base alla quantità di sporco rilevata, assicurando una pulizia più efficiente.

La sua navigazione intelligente garantisce percorsi ottimizzati anche in ambienti complessi, mentre i panni rotanti offrono un lavaggio efficace in grado di affrontare macchie più impegnative. È una soluzione versatile, ideale per appartamenti e case di medie dimensioni, proposta in due varianti estetiche per integrarsi facilmente con qualsiasi arredamento.

Prodotto in caricamento

Ecovacs T80

Ecovacs T80 introduce tecnologie pensate per ottimizzare la gestione della pulizia domestica in case di medie e grandi dimensioni. Grazie ai suoi sistemi avanzati di riconoscimento ostacoli e mappatura dinamica, riesce a muoversi con precisione all’interno degli ambienti, gestendo efficacemente anche spazi complessi.

Il lavaggio avviene tramite panni rotanti ad alta pressione, ideali per rimuovere sporco resistente. La stazione automatizzata si occupa della manutenzione essenziale del robot, includendo pulizia e asciugatura dei panni. Lo sconto applicato rende questo modello uno dei più competitivi dell’intera linea Ecovacs.

Prodotto in caricamento

Ecovacs X9 PRO

Ecovacs X9 PRO è pensato per utenti che ricercano un robot premium dotato delle tecnologie più evolute. La sua navigazione 3D avanzata permette di riconoscere ostacoli di diverse dimensioni e di adattare i movimenti in modo intelligente, riducendo il rischio di collisioni e migliorando l’autonomia operativa.

Il sistema di lavaggio a pressione bilanciata con panni rotanti garantisce una rimozione dello sporco superiore rispetto ai robot tradizionali. L’aspirazione potente e il filtro ad alta efficienza contribuiscono a una gestione ottimale delle particelle fini. La stazione automatizzata completa l’esperienza, riducendo ulteriormente la necessità di manutenzione manuale.