Il Black Friday 2023 si terrà il 24 novembre che, come da tradizione americana, è il venerdì seguente al Giorno del Ringraziamento. Abbiamo visto, tuttavia, negli ultimi anni che le offerte iniziano sempre prima e solitamente coprono tutta la settimana e i giorni successivi. Ci sono addirittura alcuni shop online che prediligono proporre un evento alternativo la settimana prima, in modo da evitare troppa concorrenza. Durante questo periodo, gli sconti saranno generali su qualsiasi tipo di prodotto, con particolare focus sulla tecnologia di consumo e sui piccoli elettrodomestici, senza dimenticarsi dei televisori e degli smartphone. Per delle offerte totalmente dedicate alla tecnologia si dovrà aspettare il Cyber Monday, che si terrà il 27 novembre.