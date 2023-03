Non c’è dubbio che le offerte di Primavera Amazon si stiano rivelando molto più interessanti del previsto, con sconti che stanno interessando la stragrande maggioranza del mondo dell’elettronica di consumo, e non solo.

Le categorie merceologiche in sconto, in effetti, sono davvero molteplici, così come tantissimi sono i prodotti in sconto tra cui, come avrete intuito, non manca spazio anche per gli apprezzatissimi dispositivi Amazon Echo e, in particolare, per il bellissimo Echo Dot di quinta generazione, che dagli originali 64,99€ è oggi acquistabile a soli 34,99€!

Indubbiamente, si tratta del prezzo migliore dall’ultimo Black Friday, per quella che è l’edizione 2022 di questo dispositivo, ovvero l’ultima arrivata sul mercato e che, oltre a distinguersi per un design sferico moderno ed accattivante, si contraddistingue anche per un’eccellente qualità del suono, in parte amplificata proprio dalla particolare forma sferica del prodotto.

Per il resto, parliamo di un prodotto la cui reputazione non ha bisogno di presentazioni: smart, funzionale, ricco di possibilità grazie all’intelligenza artificiale di Amazon Alexa e, per questo, ideale come HUB per lo sviluppo e il controllo della propria rete domotica, espandibile e impostabile in modo semplice grazie all’apposita app di Alexa, ormai diventata un punto di riferimento nel settore del controllo domotico.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utile e, per questo, vi suggeriamo di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto. Allo stesso modo, vi suggeriamo di tenere sempre sotto controllo anche la pagina che Amazon sta dedicando alle sue offerte di Primavera, così da restare aggiornatissimi su tutte, ma proprio tutte, le offerte di questi giorni.

