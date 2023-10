Etichette personalizzate per aziende: quali prospettive online?

Nell’era della customizzazione il mondo del labelling sta avendo un ruolo cruciale. L'uso dei servizi online offerti dal web to print ha reso più accessibile che mai il processo di creazione di etichette personalizzate, consentendo alle aziende di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato in modo rapido ed efficiente.

Perché personalizzare etichette

L’etichetta adesiva non è più semplicemente una forma di identificazione per il prodotto, ma è un mezzo per comunicare la marca e suoi punti di forza, la qualità e il valore aggiunto dell’articolo etichettato. In un mercato sempre più competitivo, la personalizzazione offre un vantaggio notevole.

Le etichette personalizzate contribuiscono alla creazione di un'identità di marca distintiva e di una connessione emotiva con i clienti. Più è alto il livello di customizzazione a disposizione maggiori sono le possibilità di ottenere etichette perfettamente in linea con le proprie esigenze.

Questo bisogno di flessibilità ha portato negli ultimi anni alla nascita di servizi di stampa differenziati sul web, con un’offerta che ha accorciato i tempi e spesso anche ridotto i costi di creazione delle etichette. Tuttavia, è fondamentale per l’azienda saper distinguere i fornitori e le loro proposte, per individuare le più adatte alle proprie necessità.

Soluzioni oltre gli standard

La personalizzazione va ben oltre la definizione di formato e materiale di stampa. Gli etichettifici con esperienza alle spalle e con diversi anni di attività anche sul web, hanno vissuto di pari passo i mutamenti della domanda, adeguando la propria offerta alle esigenze e preferenze sempre più particolari dei potenziali clienti.

Online si trovano diversi configuratori, semplici da usare e ricchi di possibilità, per consentire ai clienti di personalizzare etichette adesive con un ventaglio di scelte molto ampio che va dai parametri più tradizionali ad aspetti più particolari. Alcune di queste opportunità incidono non soltanto sull’estetica delle etichette ma anche sull’esperienza dell’azienda.

Un esempio di grande successo è l’opzione delle varianti grafiche che consente di stampare un’etichetta in più versioni grafiche con un solo ordine. Ad introdurla sul web è LabelDoo, etichettificio storico che da anni propone un servizio molto verticale sulla stampa di etichette. Con questa opzione gli utenti possono configurare più etichette dello stesso tipo in un solo processo; le etichette in questione si differenziano graficamente e sono uguali in tutti gli altri parametri, come materiale di stampa e nobilitazioni. Così è possibile stampare 3000 etichette A, 2000 etichette B e 1000 etichette C insieme, andando anche a risparmiare dal punto di vista economico poiché la spesa sarà relativa al totale delle etichette, quindi calcolata su 6000 pezzi.

La questione delle etichette in bobina

Parlando di alto livello di personalizzazione si fa riferimento ovviamente alle etichette in bobina, le più utilizzate ormai dalle aziende. L’aspetto che a volte può diventare difficile da gestire con queste etichette riguarda il rotolo e il processo di applicazione al supporto. Rotolo e metodo di applicazione infatti sono strettamente connessi; è fondamentale avere una distribuzione adeguata delle etichette adesive sulla bobina e uno o più rotoli a disposizione che siano adatti alla singola applicazione, nonché conformi alla macchina etichettatrice.

Vanno individuati fornitori di stampa che, conoscendo molto bene il settore e le necessità delle aziende, forniscono già soluzioni ottimali, quindi rotoli non standard ma personalizzati in funzione del tipo di applicazione. Anche in questo LabelDoo fa da apripista, fornendo bobine che rispondono perfettamente a tale necessità, agevolando e migliorando il lavoro delle aziende.

L’opzione delle varianti grafiche e il tipo di rotolo sono esempi di come la personalizzazione non riguardi solo l’aspetto estetico delle etichette adesive, ma vada intesa con una prospettiva più ampia. Si traduce anche in un'impeccabile attenzione ai dettagli, alla qualità di stampa, all’assistenza clienti e, in generale, alla capacità di saper garantire un’esperienza ottimale a 360 gradi.