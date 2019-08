Honor Vision e Vision Pro, le prime Smart TV 4K con HarmonyOS

‎Huawei ha annunciato i suoi primi Smart TV con sistema operativo proprietario HarmonyOS: Honor Vision e Vision Pro, due televisori 4K da 55 pollici, con funzioni per le videochiamate‎‎. Inizialmente saranno venduti esclusivamente in Cina.‎

Dopo l’annuncio dell’altro giorno da parte di Huawei del suo sistema operativo proprietario ‎‎HarmonyOS, ecco arrivare i primi prodotti concreti che ne faranno uso. Huawei parte con due smart TV del brand Honor, la Vision e la Vision Pro, entrambi televisori con diagonale da 55 pollici e risoluzione 4K.

‎Per quanto riguarda l’hardware, entrambi i modelli utilizzano lo Huawei Honghu 818, un processore octa-core che elaborerà le immagini visualizzate a schermo. Entrambi i TV inoltre potranno essere utilizzati come uno smart hub per tutti i dispositivi connessi e intelligenti presenti in casa, dalle lampadine agli elettrodomestici e potranno anche fornire informazioni meteo, rintracciare le spedizioni ed essere controllati da smartphone.

‎A differenziare l’Honor Vision dal Vision Pro ci pensano alcune caratteristiche. Vision Pro ad esempio avrà una videocamera regolabile pop-up e sei microfoni far-field per le videochiamate, con una risoluzione di 1080p e 30 FPS, mentre il sistema audio sarà composto da sei altoparlanti da 10 W ciascuno, che scendono a quattro nell’Honor Vision. ‎ ‎

HarmonyOS, in sviluppo negli ultimi due anni, è un grande tentativo da parte di Huawei di diminuire la propria dipendenza da Google e dal suo sistema operativo Android, ma la tempistica scelta per il suo esordio non può non essere ricondotta in qualche modo anche alal guerra economica in atto nel settore hi-tech tra Cina e Stati Uniti.

HarmonyOS è stato pensato per poter essere eseguito su tutto, dai wearable ai PC, passando per tablet e smartphone, anche se al momento Huawei ha confermato di volerlo utilizzare solo su smart TV come queste, continuando invece con Android sugli smartphone. I due televisori inoltre per il momento sembrerebbero destinati unicamente al mercato cinese. Il prezzo è pari rispettivamente a circa 480 euro per l’Honor Vision (3799 yuan) e 607 euro per l’Honor Vision Pro (4799 yuan).