I 5 uomini italiani più influenti su Instagram

I social network sono diventati una parte importante della nostra vita. Questa frase potrebbe infastidire molte persone, che si sentono lontane da questo mondo, ma I dati parlano chiaro: in questo momento, ci sono oltre 3,43 miliardi di utenti di social media in tutto il mondo.

Con un miliardo di utenti attivi mensilmente a livello globale Instagram è tra le piattaforme più potenti. Infatti ben il 23,92% dei 4,18 miliardi di utenti Internet mobili del mondo accede all’app ogni mese.

Dal suo lancio nell’ottobre 2010, Instagram ha visto una crescita vertiginosa, con 1,082 miliardi la piattaforma è il sesto social network più popolare per numero di utenti. Di fronte troviamo Facebook 2.7 miliardi, YouTube 2.0 miliardi, WhatsApp 2.0 miliardi, Messenger 1.3 miliardi e WeChat 1.2 miliardi.

Le persone visitano l’app gratuita di Instagram per connettersi, scoprire e lasciarsi ispirare. Questi legami emotivi la rendono la piattaforma preferita dai marchi per connettersi con il loro pubblico, oltre a sfruttare la grande potenza dell’ Influencer marketing.

Ma se tornassimo indietro nel tempo e guardassimo i dati dell’ottobre 2016, noteremmo che Instagram aveva “solamente” 550 milioni di utenti mensili con 100 milioni di utenti giornalieri.

Cosa ha portato l’applicazione a salire così velocemente?

La risposta la troviamo nelle svariate funzionalità aggiunte dalla piattaforma, tutte incentrate sull’utente! Tra queste ne troviamo 6 che hanno rivoluzionato Instagram rendendolo più attraente:

Storie di Instagram

Messaggi temporanei: supporto di messaggistica privato che viene eliminato dopo la visualizzazione.

IGTV: Pubblica video più lunghi, rimuovendo i limiti precedenti.

Video in diretta: trasmetti video ai tuoi follower, che possono commentare.

Traduzione istantanea: la capacità di tradurre commenti, didascalie

Instagram Reel: crea divertenti video di 15 secondi. La risposta di Instagram a TikTok.

In questa vera e propria giungla di contenuti, dalla nascita dei social network, ci sono stati utenti che sono riusciti a distinguersi dalla concorrenza e a guadagnarsi un posto nel cuore di persone di tutto il mondo. Gli Influencer più seguiti sui social network sono in grado di viralizzare i contenuti migliorandone la diffusione, imponendo le tendenze e acquisendo ad ogni passo un maggiore potere mediatico che consente loro di promuovere facilmente qualsiasi contenuto.

Nonostante Cristiano Ronaldo, con i suoi 276 milioni di follower, possegga l’account Influencer con il maggior numero di seguaci, pari al 22% di tutti gli utenti di Instagram, oggi faremo una classifica “made in Italy” per incoronare i primi 5 Influencer uomini più seguiti.

Nella nostra top 5 Italiana, notiamo come gli Influencer del momento spaziano dal mondo dello sport alla musica, senza alcuna distinzione!

Una top 5 che si basa esclusivamente sui numeri della graduatoria dei top Influencer d’Italia, quantomeno nelle prime posizioni della classifica, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee.

Instagram: TOP 5 man made in Italy

Gianluca Vacchi: 19,8 milioni Fedez: 12,1 milioni Gianluigi Buffon: 9,8 milioni Gli Autogol: 3,3 milioni Vasco Rossi: 1,7 milioni

Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi (5 agosto 1967). Imprenditore, Influencer e DJ italiano nato a Bologna.

“È noto per il suo stile di vita eccentrico, sostenuto da una grande fortuna, una visione non convenzionale di gestire i suoi soldi e, soprattutto, un atteggiamento estroverso, una proiezione di una vita felice, un corpo sano e un sacco di balli. Gianluca ha fatto di Instagram una piattaforma per mostrare la sua vita: viaggi, lusso, arte, danza, celebrità; i suoi motti “godere” e “resilienza” sono alla base del suo modo molto personale di vedere e fare le cose; diventando così uno degli Influencer con il maggior numero di follower dell’intera rete. “- come riporta la sua biografia.

Fedez

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez è nato il 15 ottobre 1989 a Milano, sebbene nel rap ha trovato una forma di espressione che gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo oggi Fedez è molto di più che un rapper! Marito della regina delle Influencer italiane, Chiara Ferragni e padre di Leo e Vittoria, nata lo scorso 23 marzo, Fedez oggi è anche produttore e imprenditore. Non è da stupirsi che solo due giorni fa abbia lanciato una sua nuova linea, di smalti! In poco tempo Federico è riuscito a trasformare un prodotto femminile in una vera e propria tendenza maschile, di certo non piacerà a tutti ma tutti già ne parlano!

Gianluigi Buffon

Inutile stare qui a scrivere chi è Gianluigi Buffon, il portiere italiano più forte di tutti i tempi, curioso invece il suo rapporto con I social. Su instagram infatti lo vediamo pubblicare oltre alla sua vita in campo e a qualche foto con la famiglia, il prodotto di cui è testimonial: il famoso “shampoo per i numeri 1”.

Vasco Rossi

Nella nostra classifica non poteva mancare un pezzo importante della musica, simbolo del rock italiano, il grande Vasco che con i suoi 1,7 milioni di follower Instagram si mantiene in top 5. Proprio sul social poco tempo fa se nè uscito con un suo sfogo:

“Rimango un emarginato, lo ripeto sempre. Emarginato di lusso, ma sempre emarginato. All’inizio essere famosi era molto divertente, perché la vivevo come una conferma che esistevo. I primi successi mi diedero l’illusione di aver risolto tutti i problemi. Poi sono arrivati i prezzi da pagare. Ma come potrei lamerntarmi? Sarei un pazzo, anche perché la popolarità è la conferma del valore delle cose che hai fatto. Mi spiace solo non poter camminare per strada, entrare nei negozi, entrare in un locale tranquillamente. Tutti mi conoscono ma io non conosco nessuno, perché ogni rapporto è comunque falsato, capisci? Mi pesa. Mi pesa da morire. Ogni tanto parto e vado all’estero, dove non mi conosce nessuno. E li mi mescolo alla gente e sto bene.”- scrive in un lungo post liberatorio Vasco.

Crediamo che da queste ultime frasi ognuno di noi possa trarre la sua conclusione, una risposta a quello che si vuole diventare veramente!

Spesso si pensa che l’Influencer sia solamente un fenomeno del web, ma questo non è sempre vero. Come i nomi di questa classifica, gli Influencer sono anche personalità forti del mondo reale, che nella loro vita hanno assaporato il successo prima dell’avvento dei social network.

Non parliamo di successo mediatico, ma di successo nel proprio campo: che tu sia un imprenditore o un gamer, devi essere il numero uno e seguire un percorso per diventare Influencer!

L’Influencer non sempre nasce sui social, può essere semplicemente un professionista del suo settore, spaziando dal mondo della musica, della cucina, del gaming al mondo dello sport! Non si diventa Influencer dal giorno alla notte, c’è un percorso professionale da dover seguire!