Insta360 Go3, la mini action-cam è ora (quasi) perfetta | Test & Recensione

Insta360 Go 3 è la versione più evoluta della videocamera tascabile perfetta per chiunque voglia un prodotto minuscolo da portare sempre con sé, e ora la sua ergonomia d’uso migliora, grazie a una base con schermo integrato che la rende completamente autonoma, non richiedendo ogni volta l’ausilio dello smartphone.

Potrebbe essere considerata un’action cam, ma è probabilmente più una categoria a parte, e a fronte di un modello d’uso estremamente vario e comodo, richiede qualche rinuncia in termini di risoluzione massima. Vediamo se la Insta360 Go 3 la videocamera compatta adatta alle tue esigenze.

Come è fatta

Insta360 ha sempre presentato design intelligenti, ma il Go 3 è forse il più intrigante finora.

Insta360 è probabilmente più conosciuta per le sue videocamere a 360 gradi, e da pochissimo ha creato una versione a risoluzione 8K in grado di offrire estrema visibilità ai creator di contenuti. Ma anche la serie Go ha i suoi vantaggi, nonostante una risoluzione molto più bassa. La dock principale non è dissimile dal formato classico di una action cam, con uno schermo touchscreen da 2.2” posteriore che, alla bisogna, si ribalta di 180 gradi diventando visibile anche dalla parte opposta.

Il tasto di accensione, assieme a un altro tasto di selezione modalità di ripresa veloce, sono posizionati nel bordo destro; sopra c’è il tasto di avvio della registrazione / scatto foto. Nel bordo opposto troviamo invece il connettore USB-C per la ricarica della batterie e un tasto meccanico di rilascio del modulo di ripresa. Quest’ultimo è simile a quello della Go 2, solo leggermente più voluminoso, c’è un LED di stato nella parte inferiore, un sistema di aggancio magnetico su tutta la superficie posteriore e un tasto a sfioramento sulla superficie anteriore. Il piccolo modulo può essere abbinato ad alcuni accessori, già compresi di serie, quindi un medaglione da infilare sotto alla maglietta così da collegare la Go 3 direttamente sul petto, un supporto da vetro e una clip da che potrete agganciare, ad esempio, alla visiera di un cappello o una cintura.

Per ricaricare la batteria è sufficiente inserirla nell’Action Pod (la base), e quando collegata potrete sfruttare la maggior capienza delle batterie combinate. L’Action Pod ha anch’esso una base magnetica, così da poterlo fissare a superfici in metallo o usare accessori con aggancio magnetico.

Rispetto ad altre action cam la Go 3 non permette di installare una MicroSD, di conseguenza potrete fare affidamento unicamente alla memoria integrata che, nella versione da 64 GB, permette di registrare circa 3 ore di filmato a massima risoluzione, un risultato niente male. Per un sovrapprezzo di circa 50 € potrete acquistare il modello da 128 GB per il doppio della durata. In ogni caso potrete connettere la Go 3 allo smartphone, scaricare i filmati e liberare la memoria, attività non immediata considerando che sfrutta il Wi-Fi e la velocità non sarà elevatissima.

Insta360 Go 3 non è predisposta per un microfono esterno e per essere immersa in acqua, attività che sono ancora appannaggio delle action cam classiche.

Qualità video

L'Insta360 Go 3 è dotata di un obiettivo ultra-grandangolare da 11,2 mm con apertura f/2, che consente di catturare un ampio campo visivo. Ci sono quattro modalità d’inquadratura (ultra-grandangolo, action cam, lineare e stretto), che essenzialmente riducono a mano a mano il campo visivo. Cambiando la modalità cambia anche il livello di distorsione della lente. La modalità “lineare” è quella che offre il miglior compromesso tra ampiezza dell’immagine e distorsione minima, mentre tutte le altre hanno un effetto fish-eye più o meno pronunciato. È possibile scegliere tra tre livelli di stabilizzazione, normale, alto o disabilitato.

Se vorrete un’immagine a più FPS, dovrete scendere a risoluzione 1440p, mentre a risoluzione 1080p è possibile allungare la lunghezza dei video.

In base al tipo di video che vorrete registrare potrete voler scegliere la registrazione a 2.7K e 30 FPS, per situazioni tranquille, una passeggiata con qualche panorama, o un VLOG. Mentre se starete correndo, sciando, o andando in bicicletta, forse sarà meglio scendere alla risoluzione 1440p per aumentare gli FPS a 50, così da avere una ripresa più fluida. A meno che non abbiate bisogno di una registrazione 4K, la risoluzione offerta dalla Go 3 è oggi ancora più che sufficiente per video ricordi o anche clip da caricare su YouTube.

Non ci sono limiti di tempo di registrazione, a volte imposti per via del surriscaldamento dell’elettronica, ma non è questo il caso. Semplicemente i video vengono separati in più file da 30 minuti l’uno.

La modalità automatica fa un buon lavoro di calcolo dell’esposizione, tempi e bilanciamenti dei colori, e potrete scegliere il tipi di cromia, se più accesa o naturale. In condizioni di forti controluce il risultato è discutibile, ma non diverso da quello che accade con la maggior parte delle action cam. Per un uso all’esterno probabilmente non vi renderete mai conto di alcun problema.

Se registrerete in condizioni di bassa luminosità si attiva una modalità di stabilizzazione speciale che cerca di ridurre le sfocature e difetti video. Se cercate una videocamera compatta da usare spesso in condizioni di scarsa luminosità, Go 3 non è proprio l’ideale.

Potrete anche registrare video in slow motion a 1080p e 120 FPS, cambiare l’orientamento, quindi registrare in formato 16:9 (orizzontale) o 9:16 (verticale), e scattare foto, sia in HDR che normale.

Qualità audio

Se registrerete in un ambiente silenzioso o microfoni integrati fanno un buon lavoro, e potrete selezionare la modalità di ripresa, se direzionale o stereo. All’esterno la situazione è molto differente, soprattutto se starete correndo, sciando o andando in bicicletta, quindi situazioni dove l’aria impatta velocemente sui microfoni e ci sono molti rumori. C’è una modalità di riduzione del vento usabile però in situazione più tranquille. Insomma, va bene per VLOG in situazioni di calma o senza troppi rumori, mentre per catturare altre scene non potrete contare su una buona registrazione della vostra voce.

App

L'app Insta360 si collega al Go 3 con facilità, consentendo il pieno controllo del dispositivo. Dal cambio delle impostazioni ai controlli di ripresa. Potrete scaricare i file video e anche effettuare un editing veloce delle clip. Applicare filtri colore, inclusi filtri dedicati per il ciclismo, l'oceano e la notte. In modalità vivida i colori sono fantastici, con immagini surreali ma molto emozionali, con blu profondi, toni rossi e arancioni caldi e verdi vivaci.

L'app offre una varietà di modi per modificare le riprese dopo la registrazione, dall'aggiunta di filtri a contenuti registrati esistenti, al ritaglio, alla cattura istantanea, il ribaltamento dell’immagine, l'aggiustamento del colore e l'aggiunta di musica. Alcuni controlli permettono anche di regolare esposizione, temperatura e tonalità, filtri facciali e uno strumento di blocco del singolo fotogramma. Nel complesso, per quanto riguarda la modifica, l'app Insta360 è uno strumento efficace per le persone che desiderano modificare e caricare rapidamente i contenuti. Non offre lo stesso controllo di un software di editing, ma per molti sarà più che sufficiente.

Sono disponibili anche nuove modalità di registrazione, sia nell'app che nella modalità fotocamera stand-alone, tra cui la registrazione anticipata, la registrazione in loop e la cattura temporizzata.

La registrazione in loop filmerà per un intervallo prestabilito, come 30 minuti o un'ora, prima di sovrascrivere le riprese. Potrete usare questa modalità come dash cam per auto o moto. La registrazione anticipata è ottima per perdersi dei momenti specifici; in questa modalità, la fotocamera filma prima ancora che si prema il pulsante di registrazione.

Durata batteria

La durata della batteria non è niente male, perché se consideriamo entrambe la batterie, cioè quella integrata nell’Action Pod e nella Go 3, riuscirete a ottenere fino a circa due ore e mezza di registrazioni. Ciò significa che la maggior parte delle persone avranno abbastanza autonomia da filmare intere giornate di azione, gite e ricordi.

Verdetto

Insta360 Go 3 non è una normale action cam, e non dovrebbe essere confrontata con le GoPro o altri modelli. Il modo in cui userete Go 3 è differente, perché il modulo estraibile è più piccolo e si può tenere sempre collegato al petto, alla visiera del cappello e registrare una passeggiata, una corsa in moto, per poi essere inserita nell’Action Pod e usata come normale VLOG Cam. Non che queste cose non si possano fare con una GoPro, ma la possibilità di estrarre il modulo di Go 3 e sfruttare le sue dimensioni per infilarlo ovunque, lo rende migliore dal punto di vista ergonomico.

Certo ci sono anche limitazioni, le principali riguardano il fatto che non potrete maltrattarlo come una GoPro, non potrete immergerlo in acqua, il microfono fa un lavoro decente in caso di rumorosità limitata mentre è inutilizzabile in altre situazioni, e non potrete nemmeno connettere un microfono esterno. E la risoluzione è limitata a 2.7K e 30 FPS.

Se cercate prima di tutto un’action cam da usare in situazioni anche estreme, allora non dovrete acquistare Insta360 Go 3. Se invece cercate la massima ergonomia in situazioni un po’ meno estreme, allora potreste apprezzare le modalità d’uso di Go 3.