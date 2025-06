I nuovi aiutanti domestici iRobot si rinnovano dentro e fuori. Ecco come

Nuovo anno, nuova gamma. iRobot alza il sipario sulla collezione 2025 dei suoi robot per la pulizia domestica, con un restyling che va oltre il semplice aggiornamento di routine. Tra nuove funzioni, un’app ridisegnata e un’estetica rinnovata, i nuovi Roomba si propongono come alleati versatili e smart per la gestione quotidiana della casa, senza però salire sulla torre d’avorio dei prodotti ultra-premium.

La gamma è la più ampia mai lanciata dall’azienda nei suoi 35 anni di storia. Dietro al nuovo design e ai nomi accattivanti, si cela un’idea ben precisa: offrire soluzioni su misura, dalla fascia base a quella avanzata, per rispondere a diverse esigenze (e budget). Tutti i modelli condividono però un punto fermo: sono più intelligenti, più autonomi e più attenti anche al lavaggio dei pavimenti.

Vedi le novità su iRobot

Più scelta, più potenza e più intelligenza nei nuovi Roomba

Il cuore dell’innovazione di quest’anno sta proprio nei modelli Combo, che integrano aspirazione e lavaggio. I panni a doppia rotazione, estendibili e basculanti, promettono di aggredire anche lo sporco annidato lungo i battiscopa, mentre la nuova tecnologia ClearView LiDAR consente una mappatura più precisa dell’ambiente, di giorno come di notte.

Per alcuni modelli selezionati entra in gioco anche la PrecisionVision AI, capace di riconoscere ostacoli come calzini, cavi o i più temuti "regalini" lasciati dagli animali domestici. E per chi vuole dimenticarsi letteralmente della pulizia, non mancano dock intelligenti in grado di svuotare, lavare e asciugare tutto in autonomia.

A destra il Roomba 105 Combo, a sinistra il Roomba 205 DustCompactor Combo

Il Roomba 105 Combo è l’ingresso più accessibile nella nuova linea. Disponibile anche con base AutoEmpty per lo svuotamento automatico del serbatoio, è pensato per chi vuole entrare nel mondo dei robot 2-in-1 senza troppi fronzoli, ma con la garanzia dell’efficacia iRobot. Il Roomba 205 DustCompactor Combo si pone un gradino più su per funzionalità e innovazione. Il sistema DustCompactor comprime lo sporco all’interno del robot, riducendo la frequenza dello svuotamento manuale.

Presentati rispettivamente a 399€ e 449€, sono attualmente in promozione a 319€ e 349€!

A destra il Roomba 505 Combo, a sinistra il Roomba 405 Combo

Roomba Plus 405 Combo + Dock AutoWash è invece una proposta pensata per chi cerca il massimo dell’autonomia. Oltre a svuotarsi da solo, questo modello lava anche i propri panni, limitando la manutenzione necessaria da parte dell’utente. C'è poi il Roomba Plus 505 Combo + Dock AutoWash, quasi il top della gamma. Integra la tecnologia PerfectEdge con panni che si estendono fino ai bordi più difficili da raggiungere. Il dock multifunzione completa il quadro: svuota, lava, asciuga e si autopulisce.

Presentati rispettivamente a 699€ e 799€, sono attualmente in promozione a 499€ e 599€!

Roomba Max 705

Con una presentazione leggermente posticipata rispetto ai modelli precedenti, arriva anche il Roomba Max 705. Dotato di doppie spazzole in gomma anti-groviglio, sistema Carpet Boost e aspirazione potenziata, è un vero e proprio specialista nella pulizia profonda, anche su tappeti e in presenza di animali domestici. La mappatura è affidata al ClearView Pro LiDAR, mentre la PrecisionVision AI si occupa di riconoscere gli oggetti da evitare. E per chi vuole davvero dimenticarsi della polvere, il dock AutoEmpty può contenere fino a 75 giorni di sporco in un sacchetto sigillato. Il design elegante e l’attenzione alla personalizzazione tramite la nuova app Roomba Home completano il quadro.

Presentato a 699€, è attualmente in promozione a 599€!

Non solo tecnologia: nuovo stile, nuova app, nuovo slogan

Il rebranding di iRobot passa anche da un tocco visivo più fresco. I nuovi Roomba sfoggiano un’estetica moderna, con confezioni rinnovate e ben leggibili, caratterizzate da un verde vivace e un layout studiato per guidare il cliente nella scelta. A questo si aggiunge la nuova versione dell’app Roomba Home, più intuitiva e ricca di funzioni intelligenti, dalla mappatura alla personalizzazione delle routine. Il nuovo slogan? “Roomba. Made for This”. Semplice, diretto e soprattutto coerente con un’offerta che ora punta a essere più accessibile, completa e smart che mai.

