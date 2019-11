Le migliori categorie di prodotti scontate su Amazon per il Black Friday

Già da qualche giorno vi stiamo offrendo tutto, ma proprio tutto quello che val la pena spulciare su Amazon in occasione del Black Friday 2019. Le offerte fioccano da oltre una settimana, ma è a partire da lunedì che stiamo ammirando le offerte più sontuose ed eclatanti, che affollano lo store in praticamente ogni categoria: dall’elettronica di consumo al benessere, passando per gli smartphone, gli elettrodomestici e, più recentemente, persino i dolciumi.

Nella volontà di proporvi tutto quello che potrebbe solleticare il vostro palato, abbiamo quindi pensato potesse essere utile stilare per voi una lista (in costante aggiornamento) con quelle che sono le categorie di prodotti che Amazon sconta costantemente in collaborazione con diversi brand. Comunemente, infatti, Amazon seleziona offerte in partnership con diversi marchi (si parla di tutto, da Oral-B a Leasys), per proporre ai suoi acquirenti delle promozioni che non riguardino solo il superfluo, ma anche prodotti di uso quotidiano. Generalmente noi di Tom’s non ci siamo mai occupati, ad esempio, di prodotti come detersivi, dolci, prodotti per la cura dei bambini o degli animali ma, eccezionalmente, abbiamo pensato di farlo per voi in occasione del Black Friday, così da offrirvi un ulteriore strumento per potervi destreggiare più agilmente tra le numerose pagine di offerte e promozioni proposte, giorno dopo giorno, su Amazon. Pronti per gli acquisti?

Prima di iniziare, vi ricordiamo che oltre ai grandi sconti di questi giorni, Amazon offre la possibilità, fino al prossimo 2 dicembre, di ottenere uno sconto di ben 11 euro sull’iscrizione annuale al servizio Prime, con un prezzo che passa quindi dai canonici 36€ a soli 25€!

La promozione è disponibile solo per i nuovi clienti o a chi, fino ad oggi, si è servito di un piano mensile e non annuale. Scaduto il primo anno, Amazon Prime tornerà poi al suo prezzo canonico, ovvero 36 euro all’anno. Oltre a ciò, ricordiamo che Amazon Prime offre anche tanti vantaggi ai suoi iscritti tra cui:

Le categorie di prodotti in offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!